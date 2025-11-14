台中電動公車占比近五成 再添10輛行駛山屯城區

台中電動公車占比近五成，再添10輛投入服務，行駛山屯城區。（圖：中市府提供）

台中電動公車路網再擴大，10月新增10輛電動公車，提供市區及山城地區12、63、206、207、208、220及900路交通運能，累計上路的電動公車共315輛，加上中央已核定309輛，預計624輛投入公共運輸服務。台中現有1,280輛公車，電動公車佔比達48%，朝向2030年公車全面電動化目標加速邁進。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，豐原客運深耕台中大眾運輸多年，這次採購由創奕能源所打造的電動公車，主要配置在12路、63路、206路、207路、208路、220路及900路，涵蓋服務範圍廣，經過豐原、潭子、大雅、神岡、東勢、石岡、和平、西屯、北屯等行政區，為市民提供便捷、優質的公共運輸，從生活中就能響應，品質與舒適度獲好評。

交通局指出，台中市積極推動電動公車已突破300輛，也同時考量未來台中市會有一半都是電動公車，近期北部曾發生電動公車起火或冒煙的案例，面對與傳統車輛不同的防災特性，交通局聯合市府消防局、客運業者及車輛製造商舉辦3場電動公車消防演練，針對「充電中」、「行駛中」等不同事故樣態模擬演練，加強災害防堵、降低危害，藉由實境模擬強化駕駛、乘客、消防應變能力，全面提升公共運輸安全防護網。

台中市長盧秀燕大力推動「藍天白雲行動計畫」，電動公車列為淨零碳排重要核心指標，交通局鼓勵業者參與公車汰舊換新計畫，朝「2030市區公車全面電動化」目標邁進。台中電動公車數量，從去年21%大幅提高到48%，逾2倍的成長績效，顯示邁向低碳交通的具體成果，電動公車路線將持續前進到山海屯城各區。

交通局說，為提升電動公車整體識別度，台中市規劃統一電動公車的車頭及車尾塗裝為「白底綠閃電」圖案，快速辨識電動公車，加強民眾搭乘大眾運輸意願，並以行經重點行政區、學校、醫院及運輸節點的市區客運路線為首要汰換目標，擴大使用族群，鼓勵市民朋友多搭乘電動公車。（寇世菁報導）