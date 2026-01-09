台中電腦組裝這樣選 豐原桌機達人打造最暖客製化PC品牌
地方中心/綜合報導
台中組電腦推薦 熱情起家的二十年豐原PC品牌
還記得 2003 年那個科技剛起飛的年代嗎？那時候家家戶戶的書桌上，都會有一台正正方方的電腦螢幕，搭配銀灰色外殼、搭載光碟盒的老式主機。就是在這樣的時代氛圍下，一位科技迷決定開一間與眾不同的豐原桌機店。這就是如今展店至潭子、大雅，累積大量口碑好評的台中電腦選配品牌電腦舖，最初的起點。
打破冰冷印象 豐原電腦維修行打造質感店面
「當時的台中電腦維修行，大多都是冷冰冰、簡潔俐落的風格。」創辦人回憶。為了與市場做出區隔，他將這間豐原電腦行的店面規劃成精緻的文青風格，木質地板、暖黃色的光線，連家飾家具都散發著清新典雅的質感。創辦人笑著說，當時裝潢師傅還一度以為他要開的是咖啡店或書店。
台中客製化電腦服務 讓科技更貼近生活
對這位台中PC達人來說，科技一直都是生活的一部分，而電腦舖的成立宗旨，就是打造一間讓科技變得親切、讓消費者安心信賴的台中桌機組裝品牌。他希望，每位民眾都能不帶壓力走進這間店，放心把需求交給他們。「對很多人來說，電腦就是工作、創作、生活中的重要夥伴，需要量身設計、細心呵護。」創辦人表示。
中部個人PC趨勢分析 AI 崛起帶來全新需求
過去二十多年，科技產業變化極快。從電腦剛開始普及，到幾乎每個家庭都有一台桌機，再到現在智慧型手機和行動裝置佔據主流。創辦人坦言，台中桌上型電腦市場近年雖面臨萎縮，然而在 AI 技術日漸興盛的今天，個人創作者與一般大眾對於硬體設備的需求勢必會增加。因此，電腦舖也會不斷調整商品策略，打造符合現代人使用需求的豐原、大雅、潭子電腦組裝服務。
從顧客角度出發 豐原電腦選配品牌穩步前進
一路走來，創辦人始終把自己當成這間台中桌機維修、組裝品牌的頭號顧客。店裡的每一張椅子、每一台螢幕、每一次到府維修服務，背後都是他換位思考、反覆測試的結果。二十年前的初衷與堅持，如今一點一滴成為了電腦舖在當地消費者心中的深刻印象。
在這個資訊過剩、選擇過多的時代，電腦舖以踏實的步伐穩健前行，持續提供親切、溫暖且專業的服務。未來，他們也將把這份理念帶到更多縣市，成為更多人心中值得信賴的中部電腦組裝品牌。
想更了解【電腦舖】 以下整理消費者最常詢問的問題。
Q1：【電腦舖】是否提供現場諮詢與報價服務？
A： 是的，【電腦舖】提供現場與電腦組裝線上報價諮詢，消費者可依預算與用途獲得客製化建議，從桌機到商用電腦皆能提供透明報價與專業配置建議。
Q2：購買電腦後若出現問題，【電腦舖】的售後服務有哪些？
A：【電腦舖】設有專業售後維修團隊，提供免費代收送與檢測協助，並於保固期間內提供拆裝與系統檢查服務，確保使用者後續維護安心無虞。
Q3：目前【電腦舖】的服務範圍涵蓋哪些地區？
A： 目前【電腦舖】在豐原、大雅、潭子等地區設有分店，並持續拓展外縣市據點，期望讓更多使用者能享有便利的電腦維修與客製化組裝服務。
Q4：【電腦舖】是否能提供到府維修？
A： 是的，【電腦舖】擁有專職外勤維修團隊，可提供台中電腦到府維修服務，無論是個人桌機或公司設備，都能獲得即時、專業的技術支援。
【電腦舖】
聯絡電話：04-3707-8096
官方網站：https://rink.cc/nw7w9
官方 Facebook：https://rink.cc/ojg0u
（豐原店）
地址：臺中市豐原區直興街56號
Google 地圖：https://rink.cc/2zu5q
（大雅店）
地址：臺中市大雅區雅環路二段160-1號
Google 地圖：https://rink.cc/ndka6
（潭子店）
地址：臺中市潭子區圓通南路155號
Google 地圖：https://rink.cc/7gpew
（最新資訊請以商家公告為準）
