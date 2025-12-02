台中霧峰公車疑爆胎偏移橫跨分隔島！ 逆向衝撞對向吊車釀3傷

台中霧峰中正路今（2）天下午發生一起嚴重車禍，一輛公車開到一半疑似爆胎，整輛車失控往內車道偏移，接著跨越中央分隔島逆向衝到對面車道，再撞上行駛而來的吊車，還推擠了停在民宅門口的轎車。

車禍意外釀3傷。圖／台視新聞

公車衝上對向車道瞬間。圖／台視新聞

猛力撞擊下兩車的車頭都嚴重擠壓變形，雙方駕駛一度受困車內，警消緊急救援中。據了解當時公車上有一名乘客，也同樣送醫，事故原因由警方調查中。

責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

偶像台中趴趴走！公車椅還貼告示「玉澤演坐過的」 網讚懂流量密碼

松山機場傳醫療班機降落爆胎！ 影響後續航班約15分鐘

開工首日！台62線角鋼伸縮縫翹起 造成近30汽車爆胎