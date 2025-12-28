台中霧峰區農會見證農業發展之路 從容穩健永續足跡成果亮相

台中市「2025霧峰區農會永續農業發展之路—從容穩健的足跡」成果發表會合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】霧峰區農會今（28）日於農會廣場舉辦「2025霧峰區農會永續農業發展之路—從容穩健的足跡」成果發表會，呈現多年來在農業永續多項成果。同時辦理結合了充滿時令氣息的「冬至市集」，匯集21個在地小農、永續品牌與食農教育互動攤位，讓民眾品味冬至暖意與在地風味的美食，見證農會「永續農業‧生態霧峰」的深耕實力。

霧峰區農會表示，永續的基礎在於穩定的產業結構，在地深耕契作制度已邁入第23年，目前與489位農友建立堅實的合作關係，契作總面積達453公頃，成為全台種植台農71號最具規模的稻米產區。為應對氣候變遷及守護土地，農會積極推動友善及有機耕作，至今友善及有機耕作面積達100公頃，打造為台灣西部最大面積的有機耕作稻米產地。

霧峰農會總幹事黃景建主持永續農業發表會。（圖/記者廖妙茜拍攝）

永續的轉變讓霧峰的農地重現生機，最受矚目的便是黑翅鳶生態農業模式。自2018年架設全台第一支棲架以來，黑翅鳶已在霧峰土地上繁衍生息，成為農田自然的捕鼠尖兵。根據田區生物調查顯示，目前記錄到的物種已達52種，顯示農地生態系已獲得顯著多樣性。這份努力也獲得國際高度肯定，農會所輔導的五福社區被登錄國際里山倡議伙伴關係網路（IPSI）及聯合國里山倡議精選案例，2025年由知名國際出版社Springer出版專書刊登，霧峰成為國際知名的永續美地。

農會也積極邀請企業投入支持友善耕作認養，目前已有112家企業共同參與，認養面積達46公頃，累計認養產量高達111,600公斤。此外，農會更展現強大的資源整合能力，與農業部農糧署、水保署、臺中市政府農業局、國立高雄餐旅大學、勤益科技大學、台灣檢驗科技股份有限公司及法標國際認證股份有限公司等15間產官學單位進行跨域合作，推動技術升級，擴大永續影響力。

台中霧峰區農會永續農業發表會來賓大合照。（圖/記者廖妙茜拍攝）

農會總幹事黃景建表示，農會積極呼應國家淨零政策，今年完成兩項稻米產品碳足跡查證，由查證結果顯示霧峰100公頃的水稻栽種，在慣行轉為有機耕作的改造，每年可減碳約650公噸CO₂e。在六級化產業思維下，推動加工與品牌，酒廠利用有機香米與在地水果釀造，其中「初霧燒酎」已取得首款有機轉型期驗證。農會更推出生態系列產品，包括黑翅鳶米、黑翅鳶麵、黑翅鳶酒，將生態保育的故事融入品牌價值。



為強化組織永續治理，農會在342家農漁會當中，第1個正式成立ESG永續農業發展中心，聘請專業顧問進行輔導與跨部門協作，推展永續作為。農會亦正式發布ESG永續報告書，展現邁向永續治理的成果。農會對永續的堅持，近兩年來榮獲「永續農業生產獎」、「菁業獎綠色金融全國第一名」、「農金奬」、「金推獎」及榮獲全國農漁會第一位總幹事「永續農業傑出人物獎」等共14項大獎。發表會現場除展示歷年榮耀獎座及永續產品外，更特別展出由廢棄木料製作的獎座、運用廢棄稻梗製作稻草紙作為證書、獎狀等，將農業廢棄循環的理念落實於細節中。

霧峰區農會也積極邀請企業投入支持友善耕作認養，目前已有112家企業共同參與。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今日的永續成果發表結合冬至市集，也藉此活動感謝企業與農會、農民攜手一起為永續地球的ESG作為，農會每個月都規劃舉辦特色市集，透過互動體驗深化民眾對永續的連結，邀請民眾走進霧峰，在市集的互動中感受這塊土地從容穩健的永續足跡以及在地的美好。