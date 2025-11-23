台中霧峰大火驚魂！外籍男學生煮食途中外出 廚房瞬間陷火海

霧峰火警越南女學生受困陽台，男室友煮飯離開釀火警。（圖 ／翻攝畫面）

台中市霧峰區23日上午發生一起驚險火警事故，4名外籍大學生合租的透天厝，因男學生煮食時未在場看顧火源，導致廚房瞬間起火、濃煙迅速蔓延整棟建物，火警發生在上午10時45分，消防局接獲報案後立即派遣第三大隊與霧峰分隊等6個單位，共14輛消防車、31名消防員趕往現場搶救。

抵達現場時，火勢已從1樓廚房蔓延，濃煙竄上各樓層，2樓陽台1名25歲越南籍女學生受困，情況危急，消防人員迅速架設水線並展開救援，於11時05分將火勢完全撲滅，同時將受困女子安全救出，所幸該名女學生僅有輕微嗆傷，意識清楚，送往亞洲大學附設醫院治療後無大礙。

鄰居指出，火災發生時，他立即拿起滅火器試圖協助滅火，但進入屋內後發現煙霧濃厚，無法精準找到火源，只能迅速撤退以保安；全據了解，該透天厝由4名外籍大學生承租，其中2人早上外出，屋內僅剩1男1女。起火男子在1樓廚房煮食時離開前往外出購物，火勢因此失控，引發整棟建築驚魂一刻。

消防局表示，起火區域為1樓廚房廚具，燃燒面積約2平方公尺，目前起火原因仍由火調人員進一步調查分析。消防單位也提醒民眾，烹飪時切勿離開火源，並應配備滅火器或防火設備，以避免類似事故發生。

