台中霧峰山區白骨案 男不滿前同事拒還錢涉殺人起訴

（中央社記者蘇木春台中22日電）洪姓男子借款給前同事李男，去年9月間，他不滿李男無還款意願，在台中霧峰山區將對方勒斃後棄屍，遺體被發現時已成白骨；警方循線逮捕洪男送辦，中檢偵辦後昨天依殺人罪將他起訴。

根據台中地方檢察署起訴書，洪男與李男為前同事關係，洪男自民國114年4月間起，陸續借款共計新台幣25萬元予李男，洪因急需用錢，並多次向李男追討無果而引發不滿。

民國114年9月14日上午8時30分，洪男打電話聯繫李男，經李男允諾見面商討還款事宜後，洪男先前往彰化縣員林市某大賣場，購買童軍繩、保鮮膜、鐵鎚等物。

當天晚間，洪男攜帶童軍繩等物，與李男碰面後，換乘對方所駕駛小客車，共同前往台中霧峰區山區商討還款事宜。

雙方在車內商討還款過程中，洪男認定李男無還款意願，持童軍繩綑綁李男、眼罩套住雙眼，再用保鮮膜纏繞口、鼻，接著以童軍繩將李男勒斃，再將對方推落邊坡棄屍，洪男再將李男車輛開至彰化縣某停車場丟棄逃逸。

案經114年10月25日下午2時，李男遺體在案發地被民眾發現，但已成白骨。台中市警察局霧峰分局獲報後，循線將洪男逮捕到案，依刑法殺人等罪嫌送辦。

全案經檢方偵辦後，認定洪男涉案明確，昨天依殺人罪嫌起訴，全案將由台中地方法院國民法庭審理。（編輯：陳仁華）1150122