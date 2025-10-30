台中霧峰掩埋場廚餘水溢流 市府：已加強覆土

（中央社記者趙麗妍台中30日電）台中市廚餘去化政策惹議。市議員今天表示，環保局將廚餘傾倒進掩埋場，導致霧峰掩埋場廚餘水外溢，挖11個廚餘坑，連1塊不透水布都沒用。中市府表示，已加強覆土。

台中市養豬場爆出非洲豬瘟，全國下令禁止廚餘養豬。台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨籍市議員江肇國、蔡耀頡、張家銨、林德宇關心廚餘政策，霧峰掩埋場因傾倒大量廚餘，已出現廚餘水外溢現象。

江肇國指出，23日中央表示以「既有衛生掩埋場」進行廚餘掩埋，環保局將大量廚餘傾倒進掩埋場，還沒重新鋪設不透水布。環保局長陳宏益答詢會再請示中央。江肇國不滿，廚餘都已經倒了一半，才在請示中央，根本便宜行事。

江肇國表示，霧峰掩埋場覆土區域已有明顯水源溢流，旁邊即是烏溪，下游連接阿罩霧圳，「民眾擔心廚餘水會污染水源」，他也提到，場內上下溝渠皆出現積水與滲流，這些高含水量的廚餘液再混上焚化爐底渣，已成雙重污染，質疑「難道不會有野豬跑進去喝水」。

張家銨、蔡耀頡指出，市府整備的12處臨時掩埋點，多處為封場多年的垃圾掩埋場，多年未整理直接投入大量廚餘，造成二次污染與外溢風險。

林德宇也說，環保局的資訊有落差甚至不確實，對外說有不透水布，其實是原本在掩埋場既有的，新挖開的坑一塊不透水布也沒用。

台中市副市長黃國榮表示，原本就有鋪設不透水布，若民眾擔心就應該再鋪設，他也認為，確實需要新的不透水布。陳宏益則說，已派員前往巡視，立即加強土壤覆蓋，已無水再流出來。（編輯：龍柏安）1141030