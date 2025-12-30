中部中心/徐秘康、蔡枘埏 台中報導

台灣五大家族之一，台中霧峰林家後代，名下有大塊土地，給28戶承租，但是，土地轉賣給建商之後，發生強拆房屋等糾紛。租戶質疑，原地主罔顧承租者有"優先承購權"，卻讓租戶成為土地炒作下的犧牲品。林家其他後人則出面表示，國家有法律，靜待訴訟結果。





"台中霧峰林家"後代捲糾紛 遭控違反租戶"優先承購權"

霧峰林家花園前有土地糾紛抗議。(圖/蔡枘埏攝)

霧峰林家花園外，知名景點，景薰樓前方，傳出抗議聲！拉布條的，是"六股庄守護起家厝自救會"成員，有28戶居住在霧峰區六股里，從阿公還在當佃農時代，就承租霧峰林家土地，做為耕地，並建房子居住。居民說，雖然921之後，地主就沒來收租金，但是，租戶還是主動繳租金到銀行提存。兩年前，在承租人不知情的狀況下，地主把土地轉賣給建商！建商與原承租人，陸續發生強行拆屋、傾倒廢棄物等糾紛，承租人質疑，當初賣地時，地主沒有依民法，讓土地承租人，有優先承購權，就把地賣出去，是違法行為！

廣告 廣告





"台中霧峰林家"後代捲糾紛 遭控違反租戶"優先承購權"

霧峰林家花園前有土地糾紛抗議。(圖/蔡枘埏攝)家大業大的霧峰林家，當事地主，人在美國，有其他第九代子孫，出面回應！地主方主張，早就沒有收租金，租賃關係不存在，依法轉賣土地。這個案件已在台中地方法院審理，預計一月中，法官將做出一審判決。





原文出處："台中霧峰林家"後代捲糾紛 遭控違反租戶"優先承購權"

更多民視新聞報導

房稅勾勾纏2／新北耶誕地標使照綁定拆分難 專家攤手重稅無解除非都更

交易量腰斬！高價位豪宅市場面臨雪崩式腰斬？

房市盤整、新青安倒數！剛需迎來「黃金進場期」

