台中霧峰清晨車禍！騎士自摔「撞樹」頭破血流 命危送醫

台中市霧峰區今（28日）清晨發生一起嚴重車禍，一名40多歲男性騎士不明原因自撞，還撞上馬路旁的路樹，救護人員到場時發現他無呼吸心跳，緊急送醫搶救。

台中霧峰今早車禍。（圖／翻攝畫面，下同）

這起事件發生於今天清晨5時左右，一名男騎士騎機車行經環河路一段，不過不明原因偏離車道，因擦撞到人行道導致人車倒地，過程中頭部還撞上路樹。

警消獲報後抵達案發現場，發現騎士倒地，機車車頭全毀，且人已頭破血流，無呼吸心跳，原本買好的早餐也都散落一地，接著便將他緊急送往醫院搶救；至於詳細事發原因，仍待進一步調查釐清。

