台中霧峰路邊驚見斷肢手掌 警找到玩具主人將開罰

台中市霧峰昨（14）日下午路邊出現一隻沾染血跡的「斷肢手掌」，警方獲報到場確認是玩具假手，調閱監視器查出為一輛休旅車車頂掉落，後續將依相關規定開罰。

掉落在路邊的斷肢手臂相當逼真。（圖／翻攝畫面）

警方調查，陳姓男子（38歲）昨日下午駕駛白色休旅車行經大里區德芳路3段時，放在車頂上的一隻玩具假手掉落在路邊，由於該玩具假手製作逼真，右手臂前臂上的血管、皮膚、血跡及瘀傷幾可亂真，附近路過民眾誤以為是真的有人被砍斷手嚇的報警。

轄區霧峰分局大里分駐所員警獲報到場，經查看後確認是玩具假手，調閱監視器查出是白色休旅車車頂掉落，循車號連繫車主陳男得知是孩童將假手放在車頂，行駛間沒注意而掉落，由於已造成民眾驚恐，警方後續將依社維法移請裁罰。

延伸閱讀

影/北市中山區民宅藏麻將賭場 警5個月抓3次

基隆醉漢持西瓜刀路上閒晃 員警壓制逮人送辦

影/總統府前男子駕車衝撞管制哨 警包圍拖下車送辦