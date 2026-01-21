台中霧峰農會推過年走春 邀民眾踏訪民生故事等場館

（中央社記者蘇木春台中21日電）農曆春節將屆，台中霧峰區農會邀請民眾，連假期間造訪農業與文化交織的霧峰民生故事館、菇類產學館等場館，近日也將舉辦蘿蔔糕等食農教育體驗活動，邀民眾走春踏青。

台中市霧峰區農會今天發布新聞稿表示，農曆春節連假期間，霧峰區農會邀請民眾走訪農會各場館，感受農業與文化交織的在地旅遊。

農會表示，自大年初二（2月18日）起，各場館將開館營運，包括台灣農漁業物產館、霧峰菇類產學館、霧峰農會酒莊購物中心、霧峰民生故事館及黑翅鳶麵食館，無論是親子家庭出遊，或朋友相約踏青、走春選擇。

農會總幹事黃景建說，迎接春節，農會也規劃系列應景活動，其中，1月31日將在農會前廣場舉辦「農創家市集」，集結在地農民，販售當季農產與年節禮盒，當天並有「炊炊蘿蔔糕」食農教育體驗；2月8日也將在霧峰菇類產學館，舉辦古早味「紅菇粿DIY」活動，結合在地菇類教育。

此外，因應年節送禮，即起至2月22日，民眾於農會大樓1樓農創家超市、4樓台灣農漁業物產館及霧峰農會酒莊購物中心，消費滿額就可獲得摸彩券，活動詳情可上臉書（Facebook）粉絲團「農創家」查詢。（編輯：陳仁華）1150121