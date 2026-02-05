台中霧霾再現 中市府：受環境風場影響、提醒民眾自我防護

台中霧霾再現，環團質疑中火未預先降載。中市府說，受環境風場影響、昨天已啟動應變措施。（圖：中市府提供）

台中今天（5日）霧霾再現，環團質疑中火未預先降載，呼籲市府啟動應變機制。市府則說，受環境風場偏東風影響，加上中央山脈阻隔，中南部空品偏差，上午6點起，部分測站達橘色提醒，昨日就啟動應變措施，要求大型固定污染源配合降載減排，也提醒民眾，外出務必加強自我防護。

環保局表示，近日持續啟動各面向應變作為，包含通知大型固定污染源及相關局處進行降載減排、針對固定污染源執行智慧監控科技執法及派員稽查、針對移動污染源進行車牌影像辨識作業，以及針對逸散污染源通知營建工地加強灑水及道路洗掃及加強執行露天燃燒好發地區智慧監控及餐飲業查核輔導等，以期降低人為污染排放源。

環保局指出，今日6點環境部空品測站監測結果顯示，台中市西屯、沙鹿、忠明、大里測站皆已達「橘色提醒」等級，環保局已通報相關單位持續執行應變措施，並已通知大型固定污染源配合降載措施，另提醒市民如有外出，應加強個人防護並盡量避免在戶外從事劇烈活動。

依環境部預報資料顯示，明後兩天空氣品質將恢復「普通」等級，市民朋友仍須注意空氣品質變化情形，並加強自主防護；市府也提醒，明天天氣開始急凍、寒流來襲，提醒民眾注意保暖工作，別輕忽溫度突降對身體的影響。（寇世菁報導）