台中青壯年購屋熱區出爐 北屯奪冠
【記者柯安聰台北報導】房價上漲，首購、小資族買房在預算考量下只能往蛋白區尋覓。永慶房產集團統計聯徵中心貸款件數與實價登錄的數據，盤點台中市2024年Q3~2025年Q2年薪百萬元內、40歲以下青壯年的5大購屋熱區，「北屯區」以2626件遙遙領先，緊鄰北屯的「太平區」以1384件位居第2，位居海線的「梧棲區」以1150件擠上第3名。
「北屯區」青壯年貸款件數達2626件，領先第2名近1倍，顯見台中市年薪百萬元內、40歲以下青壯年對於這個區域的偏好程度。台慶不動產14期大崇德加盟店東陳政中表示，在台中巨蛋、美式大賣場等建設利多影響下，北屯區是台中近年發展最快速區域之一，快速道路環繞、能直達台中科學園區，對於通勤族更是大加分，加上建商積極推出兩房建案符合小資購屋族需求，吸引眾多青壯年卡位購屋。
（圖）台中市「梧棲區」的台中港發展計畫，是當地重要利多因素，加上每坪僅1-2字頭房價，成為青壯年購屋首選之一。(永慶房產集團提供)
陳政中店東解釋，目前北屯區蛋黃區新成屋總價上看2000萬元，但對於開車通勤族來說，沿著快速道路的蛋白區，屋齡10年內、總價僅需1200萬-1500萬元，相比於蛋黃區的高總價、或是西屯區總價相當但只能買到20年以上物件，在北屯蛋白區購屋不僅能負擔輕、屋齡小也更受青睞，因此成為青壯年購屋熱區第1。
沒有重大發展議題的「太平區」，出乎意料以1384件，位居青壯年購屋區域第2名。永慶不動產太平樂業加盟店協理朱良華表示，太平的重劃區開發時間大約15年左右，相比於正在開發建設的13、14期重劃區生活機能完整許多，雖然太平區捷運藍線目前仍審議中，但鄰近快速道路，光匝道口就有3個，對於開車的上班族來說相當便利，此外太平工業區也提供相當數量的就業機會，因此剛性需求穩定。
朱良華協理說，太平區屋齡15年內的中古屋、每坪約30萬元，比隔壁的北屯區每坪便宜近5萬元，對於開車通勤的青壯年來說，會願意犧牲5-10分鐘的交通時間，換取更低的購屋負擔。且太平區的商圈成熟，購屋族不用等待生活機能發展是相當大的誘因，是性價比高的蛋白購屋區。
海線「梧棲區」親民房價也受到台中市青壯年購屋族的喜愛，以貸款件數1150件排行第3。有巢氏房屋梧棲大智港阜加盟店長吳世雄指出，梧棲區「台中港國際特定商業區」的規劃，屬於國家級計畫，能創造龐大的就業機會，加上捷運藍線延伸，許多產業看準未來發展紛紛提早卡位，親民房價對於首購、青壯年購屋族相當友善。
吳世雄店長說明，梧棲區目前每坪還有2字頭的房價、總價不超過千萬，對於青壯年貸款負擔明顯比市區小許多，在價格上相當有競爭力。雖然梧棲區生活機能發展相對落後，但目前正快速提升，三井Outlet大型百貨的進駐已有改善，加上開車半小時可到台中市區，尚在可接受範圍內。考量預算與未來發展，梧棲逐漸成為年薪百萬元內青壯年的購屋首選之一。
永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，年薪百萬元內、40歲以下青壯年購屋最大考量是負擔能力，其次則是對於屋齡小的偏好。對於青壯年來說多數是首購，會願意犧牲生活機能或是交通時間換取較輕的貸款負擔，此外小家庭對於室內坪數要求沒有這麼高，也造就青壯年更傾向於購買公設比高的小屋齡中古屋。也因此，綜合經濟負擔能力與屋齡偏好，往蛋白區移動成為台中市青壯年的購屋趨勢。（自立電子報2025/12/22）
其他人也在看
漲得不快卻撐得住！淡水紅樹林站生活圈 純住氛圍攏北客心 「社區一條件」價差達1成以上｜房價狙擊手
根據統計資料，紅樹林站生活圈平均房價自2016年的每坪27.4萬元，緩步上升至2025年的36.3萬元，10年漲幅約32.5%，紅樹林站生活圈近十年房價上漲約32.5%，雖低於淡水區整體的48.4%，但整體走勢相對平穩，其地段位於淡水與北投交界，擁有捷運紅線、河岸景觀與純住宅環境等條件，近年買盤以北市外溢的自住族群為主。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 11 小時前 ・ 9
2026房市展望｜新北重劃區盤整「交屋潮拋售壓力炸鍋」建商縮手拼耐力 3大引擎推進精準供給時代
新北房市過去受惠北市外溢效應、重劃區開發與產業移動三股推力，形成全台最具規模的住宅市場發展，展望2026年，跳脫單純聚焦買氣熱度討論聲量，更趨向從供給結構、都更危老與交通建設三方重塑市場的關鍵年。建商端面臨利率環境、成本壓力與報酬率下降挑戰，推案轉精準保守，更講求地段條件，帶動重劃區發展節奏盤整，東瑩機構創辦人黃赺認為，明年區域房市將走向慢熱但紮實的耐力考驗；房仲代表永慶房產集團研展中心總監郭翰則直言在精準供給時代下，小宅主導與地段決勝將成顯學。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 1
2026全台地王、地后出爐！1坪698.2萬 「台北101」第13度蟬聯王座
台北市公告115年度土地現值與公告地價，台北101大樓1坪698.2萬元，13度蟬聯地王寶座，國泰置地廣場以每坪約669.8萬元緊追在後，蟬聯地后。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，此次公告地價上漲，代表屋主持有稅負攀升，而各榜上前三的地王、地后、季軍，反應房市冷卻中，指標地段仍具其韌性。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
央行限貸令風暴下！核貸成數全面跌破7成 這縣市淪最慘重災區
央行實施信用管制、限貸令已1年有餘，全國核貸成數皆有下滑，各縣市中又以台北市最慘烈，各類型建物平均核貸成數皆失守7成。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，央行對房價下修幅度，仍有所期待，因此不願鬆綁措施，建議自住客自求多福，準備充足本金再進場。(陳韋帆)三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
2026房市展望｜買氣急凍剩2成！「桃園預售很多賣到賠錢...」一級戰區建商劍指3大核心潛力區決勝
揮別盤整與觀望交錯的2025年，台灣房市正進入「質變」的關鍵時刻，高房價壓力與政策緊箍仍在，但內需消費、科技投資與公共建設帶來資金活水，持續為市場注入推力。定泰建設總經理林夏森表示，桃園市受惠於AI產業鏈擴張、企業回流與交通建設升溫，都會核心地段房價仍具支撐力；然而面對利率高檔、稅制強化與人口結構變化，市場勢必走向分化。整體來說，2026年桃園房市不再只是漲跌之爭，更是「價值」與「信心」的再定義，持續墊高建築成本與政策壓力，將是衝擊交易價量的最大挑戰。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 12 小時前 ・ 9
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 19
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 103
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 77
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 11 小時前 ・ 8
MLB／虧！道奇球星弗里曼出售洛城起家厝 慘賠4千多萬元
洛杉磯道奇隊球星「自由人」弗里曼（Freddie Freeman）和他的妻子喬西（Chelsea Freeman）在近期以645萬美元（約新台幣2億元）的價格，出售了他們在洛杉磯的房子。據了解，...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 1
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 13
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 283
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
蘋果最強敵手出現了？大陸「豆包手機」震撼科技界 遭全境封殺
字節跳動旗下的「豆包智能助手」近日在科技界引起轟動，因其強大的跨應用程式AI代理能力，被譽為AI手機界的規則破壞者。這款手機雖然目前僅作為業內實驗機種，並採用F碼限量購買，但其推出已在市場上掀起巨浪，顯示出中國大陸在新興科技領域的強大潛力。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
遇到隨機殺人怎辦？退役反恐特勤教官教你「唯一活命法」
北捷及中山站商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文持刀展開恐怖攻擊，造成4死11傷的重大傷亡。張文犯案後一路逃逸，最終在追捕過程中自高處墜樓身亡，整起案件震驚社會。對此，退役反恐特勤教官陳重光20日也提醒民眾，若不幸遭遇隨機攻擊事件，第一時間應迅速逃離現場。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 69
比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來
出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 37
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 6 小時前 ・ 1
國民黨團按鈴告大法官濫權當場被嗆「做賊喊抓賊」 徐巧芯爆氣怒吼
憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團今（22）日按鈴告發大法官，痛批憲法法庭知法犯法、毀憲亂政，但現場遭到民眾舉牌嗆聲，「做賊喊抓賊」。當一行人準備進到北檢時，又有一名男子大喊「中華民國在台灣是非法佔領」，國民黨立委徐巧芯則立即當場大聲怒吼反擊。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 159
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 6
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7