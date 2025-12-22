台中青壯年購屋熱區出爐 永慶統計：北屯區遙遙領先
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導
房價上漲，首購、小資族買房在預算考量下只能往蛋白區尋覓。永慶房產集團統計聯徵中心貸款件數與實價登錄的數據，盤點台中市2024年Q3到2025年Q2年薪百萬元內、40歲以下青壯年的五大購屋熱區，「北屯區」以2,626件遙遙領先，緊鄰北屯的「太平區」以1,384件位居第二，而位居海線的「梧棲區」則以1,150件擠上第三名。
「北屯區」青壯年貸款件數達2,626件，領先第二名近一倍，顯見台中市年薪百萬元內、40歲以下青壯年對於這個區域的偏好程度。台慶不動產14期大崇德加盟店東陳政中表示，在台中巨蛋、美式大賣場等建設利多影響下，北屯區是台中近年發展最快速區域之一，快速道路環繞、能直達台中科學園區，對於通勤族更是大加分，加上建商積極推出兩房建案符合小資購屋族需求，吸引眾多青壯年卡位購屋。
陳政中解釋，目前北屯區蛋黃區新成屋總價上看2千萬元，但對於開車通勤族來說，沿著快速道路的蛋白區，屋齡10年內、總價僅需1,200萬-1,500萬元，相比於蛋黃區的高總價、或是西屯區總價相當但只能買到20年以上物件，在北屯蛋白區購屋不僅能負擔輕、屋齡小也更受青睞，因此成為青壯年購屋熱區第一。
沒有重大發展議題的「太平區」，則出乎意料以1,384件，位居青壯年購屋區域第二名。永慶不動產太平樂業加盟店協理朱良華表示，太平的重劃區開發時間大約15年左右，相比於正在開發建設的13、14期重劃區生活機能完整許多，雖然太平區捷運藍線目前仍審議中，但鄰近快速道路，光匝道口就有三個，對於開車的上班族來說相當便利，此外太平工業區也提供相當數量的就業機會，因此剛性需求穩定。
朱良華補充，太平區屋齡15年內的中古屋、每坪約30萬元，比隔壁的北屯區每坪便宜近5萬元，對於開車通勤的青壯年來說，會願意犧牲5至10分鐘的交通時間，換取更低的購屋負擔。且太平區的商圈成熟，購屋族不用等待生活機能發展是相當大的誘因，是性價比高的蛋白購屋區。
海線「梧棲區」親民房價也受到台中市青壯年購屋族的喜愛，以貸款件數1,150件排行第三。有巢氏房屋梧棲大智港阜加盟店長吳世雄指出，梧棲區「台中港國際特定商業區」的規劃，屬於國家級計畫，能創造龐大的就業機會，加上捷運藍線延伸，許多產業看準未來發展紛紛提早卡位，親民房價對於首購、青壯年購屋族相當友善。
吳世雄說明，梧棲區目前每坪還有2字頭的房價、總價不超過千萬，對於青壯年貸款負擔明顯比市區小許多，在價格上相當有競爭力。雖然梧棲區生活機能發展相對落後，但目前正快速提升，三井Outlet大型百貨的進駐已有改善，加上開車半小時可到台中市區，尚在可接受範圍內。考量預算與未來發展，梧棲逐漸成為年薪百萬元內青壯年的購屋首選之一。
永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，年薪百萬元內、40歲以下青壯年購屋最大考量是負擔能力，其次則是對於屋齡小的偏好。對於青壯年來說多數是首購，會願意犧牲生活機能或是交通時間換取較輕的貸款負擔，此外小家庭對於室內坪數要求沒有這麼高，也造就青壯年更傾向於購買公設比高的小屋齡中古屋。也因此，綜合經濟負擔能力與屋齡偏好，往蛋白區移動成為台中市青壯年的購屋趨勢。
