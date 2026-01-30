台中靜宜商圈機車遭撞暴衝 2人受傷送醫

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區靜宜商圈，29日深夜發生一起車禍事故，路邊整排機車遭撞毀，有學生指出，才剛停好準備買消夜，就發現一部機車暴衝嚇到尖叫，所幸及時閃避。清水警方今日指出，車禍導致機車張姓男騎士及乘客共2人四肢擦挫傷，送醫治療後無大礙，駕駛經酒測後均無酒駕情事，

警方調查，昨日23時54分許，王男駕駛轎車行經沙鹿區北勢東路538之2號前，自述疲勞恍神，撞上前方張男騎乘之機車後，張男向右再撞上路邊停放之7部機車，現場造成張男及其乘客共2人四肢擦挫傷，送醫治療後無大礙，王男經酒測後均無酒駕情事，移請交通警察大隊分析研判肇事原因及責任。

警方呼籲用路人，駕駛車輛應保持良好精神及專注力，切勿分心及疲勞駕駛，以確保自身及其他用路人安全。

