台中靜思堂志工早會 跨科守護腦瘤女童

上人歲末行腳行程，今天持續在台中靜思堂，一早犯保協會前來拜訪，感恩慈濟對犯罪被害人提供的協助；另外，台中慈院眼科醫師，分享照顧小病患的溫馨醫病情，在不同領域用愛守護，都讓上人相當讚嘆。

江小妹妹6歲的時候，食慾不振視力不清，一度被誤診為近視，直到細心的醫師揪出病因。 江媽媽：「她就幫我們做了全面檢查，發現小朋友不是一般視力的問題， 有可能是兒童腦科的問題，所以就轉診到神經外科做了磁振，然後才發現腦瘤。」

因為腦瘤壓迫，這位小病患四肢癱軟發育異常，腦瘤手術之後，眼科醫師還為她量身打造跨科別復健計畫，包括斜視矯正。 台中慈院眼科醫師梁巧盈：「它(斜視)會讓我們，沒有辦法同時使用兩顆眼睛，這個時候小朋友就會變得不專心，她的立體感會變得更差，甚至在外觀 外表，社交上會遭受到很大的困擾 。」

陪伴病患與家屬度過人生低谷，慈濟也與犯保協會合作共善，針對犯罪被害人提供關懷協助。 犯罪被害人保護協會董事長 張斗輝：「病人不能來 我們就走過去，這部分我們希望，這些弱勢的犯罪被害人，尤其是重傷的，能夠給他更多的支持，我想這是我們社會上非常善的一面。」

證嚴上人開示：「我想 這應該是該做的，真的很感恩有這麼多的關心人士，就是對這一群有了意外的受害，也是一大幫助，期待社會要人人都有這一分心。」

20多年前，震驚社會的台中廣三SOGO槍擊案，當時受傷的被害人莊嘉慧，2018年起入住台中慈濟護理之家，至今仍然受到妥善照顧，緩解家屬長期承受的身心壓力。為社會暗角點亮微光，愛的故事持續發生。

