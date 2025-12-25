台中靜思堂拚永續 獲環境教育認證績優表揚

台中靜思堂在2022年9月，通過政府的環境教育設施場所的申請認證，這3年多來，舉辦多元課程，落實環保教育，今年還獲得環境部的環境教育認證績優表揚，成為永續教育的典範。而幕後推手，是20多名志工團隊，負責人吳麗華，放棄原本電信公司處長的高薪職位，多年來和其他的教育志工，持續投入台中靜思堂的環保教案設計，從無到有、再到被各方肯定，怎麼辦到的?一塊來了解他們的努力。 慈濟志工 江惠娟：「 你看你只要吃牛肉漢堡，就會產生4.5公斤的碳排放，如果我們改成吃蔬食的漢堡，它只有1公斤的碳排放，是不是(碳排放)省很大呢 (是)。」

完善的環境教育設施，台中靜思堂、榮獲今年的環境部評鑑優良表揚。 慈濟志工 洪妙禎：「 這個(環境教育)過程當中，(吳)麗華師姊她當我們，(團隊)領導的時候 ，她是很積極 常常在開會，常常在修正(教案)，過程當中是有一點辛苦，但是這種成果，是讓我們非常喜悅的。」

台中靜思堂環境設施場所，這3年多來，從申請認證通過，再到政府和民間的各方肯定，從無到有的過程，是20多名志工、用心付出的成果。 慈濟志工 吳麗華：「 上網查(環保)資料 很認真查，就是一關一關過 我們希望，我們的(環保教育)設施場所，是永續經營。」

團隊負責人吳麗華，放棄電信公司處長的高薪職務，成為全職志工。慈濟志工 吳麗華：「 既然走入慈濟，我覺得 做對的事情，盡力去做這樣子。」

「減塑生活最實在。」

慈濟志工 郭力銘：「 這個環保的遊戲過程中，所產生的因跟果，我做了什麼環保的行為，會產生什麼樣的結果，然後達到寓教於樂的效果。」

環境教育的多元課程，從室內擴展到戶外。「 菇農來講 ，它(廢棄菇包)算是農業廢棄物，它就是丟掉了，黑水虻也會分解它。」

有機農場的實地體驗，參與學員不論大人和小孩，都種下環保一念心。台中靜思堂環境教育營隊學員 ：「 這樣子的一個活動 ，不但有意義 而且還讓我們，年長的長輩 感覺到說，我又回到年輕時代。」

慈濟志工 蕭桂蘭：「 我們學校(五權國中)還跟我們慈濟，簽訂(環保)合作學校，後來我也帶我任教班級的孩子，來這邊(台中靜思堂) 我們導覽。」

