台中靜思堂歲末圍爐 送舊迎新馬上好

台中靜思堂今天舉辦照顧戶圍爐，志工準備拿手的紅燒口味的火鍋，溫暖大家的胃，也暖了心。

台中地區的照顧戶，歡喜回到靜思堂的家，一進門，就是志工滿滿的熱情。除了互動玩遊戲，一旁也可以寫下新年新願望，掛到許願樹上。上百位的照顧戶參加圍爐，香積團隊準備了熱騰騰的火鍋，溫暖大家的心。

照顧戶 詹女士：「太感恩了 太感恩了 真的，慈濟對我的照顧，實在是太多了，真的是回到自己的家 對 真的 。」

照顧戶 楊先生 ：「我回到這裡，就好像初二回娘家一樣，好溫暖喔 其實你們，師兄師姊人都很好，我要是沒有你們的幫助，我今天走不出來，也謝謝你們的關懷。」

慈濟志工 陳淑娥：「新年頭 舊年尾 農曆年之前，大家就過一個圍爐的團圓飯，讓他們覺得，這個愛一直都在陪伴著他們。」

陪伴是最溫柔的愛，安靜卻很有力量，這場提前的圍爐年夜飯，有著志工的用心和關懷，祝福大家新的一年平安順心。

