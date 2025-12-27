台中靜思堂防災士培訓 防災意識深入社區

落實環保、是減緩地球受傷，同時也要強化防災。台中靜思堂、最近舉辦兩場防災士培訓課程，有來自各行各業的民眾、甚至夫妻一起報名參加。就連日本學校、都專程來學習。

「 我們要出動我們的空拍機。」

台中靜思堂的防災士培訓課程，在空拍機的精準操控下，27號一早、揭開序幕。「 防災士 我就是 GO GO GO。」

2018年成立的慈濟空拍隊，成為救災時的重要圖資。 慈濟空拍隊長 陳榮豐：「 9月23日 是(花蓮)光復鄉，堰塞湖(溢流)事件，隔天早上6點的時候，我們(慈濟空拍隊)就已經到，光復鄉了 因為那邊路都斷了，所以我們(空拍機)就直接，從光復(鄉)的這個橋 ，飛到光復(鄉)去，去看它所有的災難現場，讓大家知道說，現在目前的狀況是怎麼樣子，以防災士這邊來說，他們要對於這種空拍的概念，都要有 然後大家看怎麼樣，來做這方面的訓練。」

氣候變遷，天然災害頻繁，民眾的防災意識提升。像這對年輕夫妻、一塊報名防災士培訓。 太太 宋依純：「 我這次去(光復鄉救災)，我是揹著我的急救包，挨家挨戶地去看，有沒有人受傷，然後幫他們換藥，每一次看到有災難的地方，就有慈濟人 在心裡面，都會對慈濟 其實就是有一種認可，就覺得說慈濟人，可以把這些(救災)事情做好。」

先生 陳家倫：「 平時我們(夫妻)自己，假日就是會有到靜思堂，(帶孩子)上一些兒童班，參加一些志工活動，想說這次剛好有這次機會，我們就到台中的靜思堂，來參加(防災士培訓)。」

台中靜思堂的另一場防災士培訓，從24號起、連續2天，和內政部國土署、合作展開。 慈濟志工 陳榮堅：「 災害判別 在人工智慧這邊，應該可以做一些協助，所以我就把它做一個結合。」

慈發處災防組組長 劉秋伶：「 防災士在我們的慈濟道場上，跟一些公部門合作辦理(培訓課)，在災時的時候，其實大家都很熟識，就可以很有默契地來做，相關的一個應災的工作。」

參訓民眾、接受急救訓練和防災情境演練，通過測驗，就能取得防災士證書，成為民間的救災種子。從「溢流」的災難，到「湧愛」的互助，慈濟救災經驗，成為學習對象。日本關西大學、大阪府泉大津市立小學、和嘉義縣雙溪國小的師生，共同參訪嘉義靜思堂。 慈濟慈善基金會副執行長 張濟舵：「 我們要去面對，可能是極端氣候，可能是地震(防災)。」

日本大阪府泉大津市立浜小學校長 西尾光弘：「 慈濟用塑膠回收材料，所製成的福慧床等設施，我們感覺到(日本)泉大津市，也會很需要這樣的物資。」

落實防災觀念，到了2025年底，全台的防災士人數，預計將衝破10萬人，顯示防災工作、涵蓋了民間團體、企業和公部門多元領域，彼此緊密合作，推動共善力量。

