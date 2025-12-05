台中非基因改造大豆新鮮登場 產地直送最安心

龍井區契作田區舉辦採收記者會，正式宣告優質國產大豆新鮮上市。

▲龍井區契作田區舉辦採收記者會，正式宣告優質國產大豆新鮮上市。

台中市政府農業局與在地農民共同投入「非基改大豆」生產，提升國產雜糧自給能力，同時又能活化農地利用，今年契作總面積達285.43公頃，自11月起陸續進入採收期，昨（4）日在龍井區契作田區舉辦採收記者會，正式宣告優質國產大豆新鮮上市，邀請民眾一同品嘗來自土地最真實的自然風味與健康營養。

農業局表示，因應國際糧食供應不穩，市府今年攜手在地農民、台中市農會、保證責任台中市中都農業生產合作社、台中市大甲農業生產合作社、台中市大人物農產運銷合作社、有限責任台中市米果蔬雜糧農業生產合作社等契作主體，共同投入「非基改大豆」生產行列，今年「非基改大豆」契作規模持續擴大，契作面積達285.43公頃，較113年250公頃增加約35公頃，預估全年總產量可達700公噸。

市府為提升農民參與契作的意願與信心，透過計畫補助大豆種子、農藥及肥料等生產資材，減輕農民投入成本，協助農民穩定栽培高品質非基改大豆；同時輔導農民通過產銷履歷驗證制度，從田間管理到採後處理層層把關，確保每一顆大豆皆符合安全與品質標準。市府也以每公斤30元的保證收購價為農民把關收入，讓農民種得安心，也促使大豆品質與市場競爭力同步提升。