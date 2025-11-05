台中非洲豬瘟單一場疫情穩定 盧秀燕贈中央防疫夥伴檸檬餅表善意

台中市長盧秀燕致贈檸檬餅燕感謝中央防疫團隊與市府並肩作戰。（馮惠宜攝）

非洲豬瘟前進應變所記者會。（馮惠宜攝）

台中市梧棲一養豬場日前爆發非洲豬瘟疫情，中央於台中設置前進應變所，由農業部次長杜文珍擔任指揮官。期間曾傳出中央與地方溝通緊張，市長盧秀燕5日重返應變記者會時，以台中名產「檸檬餅」回贈中央防疫團隊，笑稱「希望早日清零、順利解封」，展現中央地方攜手防疫的善意與決心。

杜文珍表示，目前全國監測結果均為陰性，疫情僅侷限於單一案例場，顯示防疫成效良好、情勢穩定。民眾關心何時能解除限制、恢復屠宰及讓「台灣豬」重新上架，但確切時程將由中央災害應變中心依據15天監測結果與資料綜整後統一宣布。她強調，各地訪視、豬場管理與清消工作仍須持續，「絕對不放鬆、絕對要落實」，確保解封後國人能安心享用安全的台灣豬。

盧秀燕則表示，無論中央最後決定全面或部分解封，台中市政府均已備妥配套，包括強化屠宰場、肉品市場與運輸車輛清消；若廚餘養豬暫未開放，市府也會續發補貼、力挺豬農與清運業者，「他們都是我們的防疫戰士。」

盧秀燕感謝中央防疫團隊與市府並肩作戰，透露昨日杜次長贈送象徵「早日清零」的菱角，今日特地以檸檬餅回禮，盼中央與地方同心協力、守住最後防線，早日宣告台灣非洲豬瘟疫情清零。

