台中非洲豬瘟斃死豬116變78「兜不攏」？中市證實：送化製場甲聯遭塗改

記者潘靚緯／台中報導

台中市農業局副局長蔡勇勝證實，台中梧棲案例場的斃死豬送往雲林化製廠，數量兜不攏，當中的甲聯遭到塗改。(圖／翻攝自農業部臉書)

台中梧棲養豬場22日爆出非洲豬瘟首例，相關疫調至今尚未明確，由於斃死豬隻數量兜不攏，專家憂心流向不明恐造成疫情擴大，台中市政府表示，化製三聯單中，甲聯跟丙聯的斃死豬隻數量不一樣。今(30)日在中央前進應變所記者會上，台中市農業局副局長蔡勇勝證實，運到化製場的甲聯有塗改跡象，目前已行文到雲林化製場

調出單據釐清真相。

根據農業部規定，養豬場的豬隻死亡時，飼主須填報三聯單，其中甲聯由化製車駕駛將豬隻送到化製場後提供核對留存，乙聯送交農業局動保處，丙聯由飼主留存。

面對媒體詢問，到底是哪一聯遭到塗改，蔡勇勝回應，因台中市沒有化製場，斃死豬都送往雲林化製廠處理，目前掌握是送樣的那一聯有塗改痕跡，目前已行文給雲林，

透過行政程序調出單子比對，預計這兩天會完成。

台中市政府先前指出，原先公布該案場死亡豬隻是117頭，後改為116頭，又再更正為78頭，落差多達38頭豬隻，農業局副局長蔡勇勝表示，116頭豬隻來自飼主老豬農的口述，可能會有記憶力不準確的狀況，

要再進一步確認造成落差的原因，至於

豬農兒子的疫調做過兩次，但沒有作出完整陳述，所以今日再派員請他把所有細節跟中央疫調專家澄清，為何有落差，一次交代清楚；至於三聯單遭塗改部分，26日以已送交檢調調查，如有偽造文書一定會追究責任。

台中梧棲養豬場的斃死豬數量兜不攏，目前已行文到雲林化製廠調出單據比對。（圖／農業部提供）

