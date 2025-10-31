台中非洲豬瘟案例場死豬數兜不攏 雲林防疫所證實甲、乙聯差2頭

台中市傳出非洲豬瘟疫情後，雲林縣動植物防疫所10月24日於東勢鄉設置一處化製車消毒站，該站後來已取消改由各縣市須自行把關並提供消毒證明。（本報資料照片）

台中梧棲非洲豬瘟案例場的死豬數量仍未完全兜攏，台中市政府昨（30日）指出，該場豬隻死亡時送往雲林化製的三聯單疑遭塗改，相關資料已移送檢調偵辦。雲林縣動植物防疫所長廖培志今（31日）於縣議會總質詢中說明，經查從10月11日至21日的中豬死亡紀錄中，僅10月12日的數據不符，甲聯（化製場收執聯）記載3頭、乙聯（雲林縣動植物防疫所收執聯）為5頭，相差2頭。

雲林縣議員廖偉晴質詢，據台中市府說法，非洲豬瘟案例場與雲林縣的化製場簽約，縣府應該釐清該案例場在雲林化製的死豬數量及三聯單為何會出現塗改情形。

雲林縣農業處長魏勝德表示，查明後再行報告。

稍後，防疫所長廖培志在回應另一位議員的質詢時指出，經清查10月11日至21日（即農業部召開記者會之日）的中豬死亡紀錄，僅10月12日甲、乙聯數量不一致，其他日期皆相符。

據媒體報導，數據出現落差的是甲聯（化製場留存）與丙聯（豬農留存），10月11日至21日相差達21頭。

廖培志受訪表示，台中非洲豬瘟案例場原本就與雲林縣褒忠鄉一家合法化製場簽約，由合格的化製車負責載運台中市各家死亡豬隻到該場。台中梧棲案例場9月間共有3天送交4頭死豬至褒忠鄉化製，尚無異常情況。

該案例場最後一次送交雲林化製的紀錄為10月21日，甲聯紀錄有19頭死豬。

廖培志指出，10月21日上午農業部召開記者會宣布該案例場呈現非洲豬瘟核酸陽性後，雲林縣動植物防疫所即刻通知曾共用化製車的台中28場與彰化5場關聯場，若有出豬至大安肉品市場，須立即加強消毒及豬隻健康管理。

