台中非洲豬瘟案場仍有3處陽性 專家建議未來不再養豬

台中爆發非洲豬瘟的案場最新一次採檢結果顯示，冰箱、大門口、肥育豬舍地面等3處驗出陽性，其中肥育豬舍地面是新增的檢出陽性地點。農業部今日強調，驗出陽性不代表病毒有活性、有傳播風險，將要求台中市政府加強清消、採檢，並持續封鎖、隔離案場，直至檢測出陰性為止，而專家會議建議該案場未來不應繼續養豬，也會提供中市府參考。

農業部長陳駿季今日下午主持非洲豬瘟中央災害應變中心記者會。（蔡佩珈攝）

農業部今日下午舉辦非洲豬瘟中央災害應變中心記者會，農業部獸醫研究所長鄧明中說明，本次針對台中梧棲案例場採檢52處，其中3處驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，大門及冰箱地面等2處是本來就有驗出陽性的地點，肥育地面豬舍1處是新增驗出的地點。

農業部長陳駿季指出，陽性反應不代表有活性、具有傳播風險，將要求台中市政府持續加強清消及採檢，並做好案例場隔離、封鎖，必要時應調度警力監控，直至案例場驗出陰性為止，而該案例場已沒有養豬，人車也沒有進出，不會影響豬隻禁運禁宰解封的措施。

至於該案例場未來處置方式，他表示，專家會議建議該案場後續不應繼續養豬，但因畜牧場登記由地方政府核發，會將此建議交給中市府參考做最後決定。

