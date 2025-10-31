台中非洲豬瘟案場化製三聯單有出入 鄭照新：檢調偵辦

台中市養豬場爆發非洲豬瘟疫情，案場死亡豬隻送化製廠的三聯單數據被發現存在出入，台中市副市長鄭照新今（31）日表示，相關疑似造假情形已交由檢調偵辦，市府將靜待司法調查結果。

鄭照新出席31日前進應變所記者會。（圖／中天新聞）

非洲豬瘟中央前進應變所今日召開記者會，農業部次長杜文珍指出，目前全國僅台中案例場檢出非洲豬瘟病毒，且第2次環境樣品仍呈現病毒核酸陽性。因案場環境清潔狀況不佳，國軍化學兵已受命進行清理及消毒工作，並規定進入案場的國軍人員須造冊列管，禁止前往其他養豬場以防疫擴散。

杜文珍出席31日前進應變所記者會。（圖／中天新聞）

針對外界質疑案場死亡豬隻化製三聯單甲、乙、丙聯數據不符，以及是否存在死豬流入市面的可能性，鄭照新表示，市府已將相關資料交由檢調偵辦，並承諾調查結果出爐後將對外說明。

前進應變所31日記者會。（圖／中天新聞）

同時，台中市府對於案場紀姓特約獸醫師跨區執業的情況也進行調查，其自稱執業登記地在龍井，但卻跨區至梧棲接案，涉嫌違反不得跨區規定。鄭照新表示，目前尚未對該獸醫師進行開罰，一切仍待司法調查。

