台中非洲豬瘟案場廚餘蒸煮照片涉偽 地檢署偵查業者刑責
台中梧棲一處養豬場的病死豬10月21日檢出非洲豬瘟陽性反應，之後確診為台灣首例。中央災害應變中心今天表示，案場未落實廚餘蒸煮導致染疫可能性最高。根據查訪發現，該案場5月起廚餘蒸煮照片上傳次數就出現顯著異常，且補傳照片多為10月拍攝、而非5月。非洲豬瘟事件影響重大，地檢署已針對業者涉嫌蓄意偽造文書行為，是否涉及刑責啟動偵查。
非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開記者會，說明疫調情形。應變中心指出，疫調推論，因未蒸煮完整的廚餘而感染可能性最高。該案場自今年4月購入2桶20公斤的瓦斯後，就沒有再添購的紀錄，且這2桶在日前國軍進場清消時都還在；現場也未發現有以廢木材作為燃料的跡象。
應變中心指出，根據查訪，該案場5月起廚餘蒸煮照片上傳出現顯著異常情況，除了當月上傳次數少之外，經查驗補傳照片也不是5月的照片。
依據環境部在立法院專案報告的說明，申報系統除了要求民眾輸入廚餘蒸煮時間之外，上傳的照片也會由系統讀取該檔案的製造日期（即拍照日期）。該案場補傳5月的照片，製造日期多為10月、而非5月。
根據環境部「廚餘蒸煮申報系統」，該案場5月上傳24次（當天上傳有5次，補傳19次），6月上傳8次（當天上傳有3次，補傳5次），7月上傳1次（當天上傳有1次，補傳0次），8月上傳0次，顯示該案場上述月份皆未依規定每日上傳廚餘蒸煮照片。
環境部說明，2021年11月29日函文要求各地方環保機關輔導轄內廚餘再利用養豬場，應每天到「廚餘蒸煮申報系統」上傳廚餘蒸煮照片或影片，否則地方環保機關應依地方環保機關持續加強稽查廚餘再利用檢核養豬場計畫每月稽查1次，但台中環保局未依規定頻率稽查非洲豬瘟案場。
台中地檢署已針對非洲豬瘟事件展開偵查，業者涉嫌蓄意偽造文書行為，是否涉及刑責，為檢察官偵查重點。
其他人也在看
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 4 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 5 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 6 小時前
〈不得不愛〉弦子消失逾10年！丈夫遭親戚騙光百萬積蓄 她第一反應曝光
李茂指出，該名親戚先以5萬、10萬、20萬至40萬元不等的多筆借款建立信任，再提出大額資金合作需求。因未簽署協議、僅口頭確認項目「合法可靠」，最終導致全數積蓄遭詐。李茂表示，雖然親友建議報案追究刑責，但他考量親情關係，僅向合肥市瑤海區法院提起民事訴訟，目前案件仍...CTWANT ・ 6 小時前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
MLB》Kike與冠軍盃自拍 笑：真高興更強的球隊沒贏
在世界大賽第6戰演出精彩再見飛球雙殺守備的洛杉磯道奇Enrique Hernandez，今天在社群網站上張貼自己與冠軍獎盃的合照，並諷刺加拿大轉播單位球評Caleb Joseph的發言。TSNA ・ 5 小時前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
國小畢旅遊日本「5天5千元」！行程表曝光 達人給6建議：小學生沒興趣
高雄岡山區和平國小規劃明年3月畢業旅行，行程表出爐，目的地是日本大阪、京都5天4夜，最令人稱羨的是費用只要5千元。校長林世偉證實，因這屆學生只有15人，家長會長主動提出國旅改出國，50萬元差額由會長和顧問自掏腰包贊助。不過行程曝光後，日本旅遊達人林氏璧就給出6大建議，供家長、老師參考。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
護理女神謝侑芯成「浴缸裸屍」魂斷異鄉！黃明志竟落跑 警攔下回房見屍
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，驚爆歌手黃志明在場，警方搜出疑似毒品的9顆藍色藥丸，當場遭捕。黃明志否認涉毒，繳納保釋金後獲釋，不過整起案件疑點重重，當地媒體更指出，22日中午案發後，黃明志撥打MERS999後，就離開酒店，最後是遭警方攔住，押回房間。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
世界大賽》「道奇毀了棒球」？ 今年世界大賽證明了恰恰相反
洛杉磯道奇昨（2日）在Rogers Centre擊敗多倫多藍鳥，奪下2025年世界大賽冠軍、寫下睽違緯來體育台 ・ 6 小時前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投 山本由伸喊「大丈夫」打退教練
道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家閃兵內幕》唐振剛等4人才自首 下波鎖定2知名團體成員
閃兵集團從今年2月掃蕩迄今，已包括男星王大陸、陳柏霖、修杰楷等14名藝人，另有舞台劇演員黃博石、台大學霸方東華，再加上月28日Energy前成員唐振剛，及後續至少3人自首，目前已有近40名閃兵役男涉案；據悉，檢警持續清查，已鎖定某知名團體及男團成員列入日後拘提目標。自由時報 ・ 7 小時前
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。民視 ・ 18 小時前
謝侑芯猝逝、黃明志驗毒呈陽性！名醫揪「疑點」示警：複合用藥恐致猝死
台灣網紅、被封為「護理系女神」的謝侑芯，10月31日在馬來西亞吉隆坡驚傳猝逝，享年31歲，由於謝侑芯平時身體健康，死因引發外界質疑。事發後，馬來西亞籍歌手黃明志被爆人也在現場，且對4項毒品呈陽性反應，引發關注。台灣醫師蘇一峰對此表示，「謝女這年紀沒有特殊病史，自然死亡機會很低，應檢驗她對毒品的反應。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
中國武術大師出戰打耳光！接3掌翻白眼倒地
[NOWnews今日新聞]中國功夫只是花架子？中國祁家通背拳被譽為殺傷力最強的傳統武術，第9代傳人趙鴻剛近日參加世界職業打耳光大賽，傳出賽前曾展示劈磚頭、砸扳手等絕技，但上場僅吃三掌就被打到眼角流血、...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前