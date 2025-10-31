台中非洲豬瘟案場環境髒亂 化學兵將進場清消
（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中養豬場爆發非洲豬瘟，經2次消毒後又檢出另2處非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。採樣人員發現案場清潔狀況不佳，待國軍與市府人員全面清潔後，35名化學兵今天將進場清消。
非洲豬瘟前進應變所今天上午在農業部動植物防疫檢疫署台中分署舉行記者會，由農業部次長杜文珍主持，台中市長盧秀燕率相關局處出席。
杜文珍指出，經過第2輪精準疫調，非洲豬瘟案例場仍鎖在台中，全國沒有其他案例。她提到，案例場2度採檢仍檢出陽性，將啟動國防部化學兵支援。
杜文珍表示，採樣人員發現案場清潔狀況不理想，「清潔沒做好，消毒不會有用」，陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部支援30名官兵，搭配台中市動保處20名人員，昨晚9時30分投入前置清理作業，將現場雜物移出由台中市環保局載送到焚化爐；35名化學兵今天將進場清消。
台中市副市長鄭照新補充，現場雜物不容易移出，本以為是地板，後來發現是豬隻殘留的污水沉積物含底泥，需要刮除，需要大量人力。
台中市政府透過文字稿說明，由於案場髒亂情況遠超預期，今天凌晨緊急聯絡陸軍第十軍團再增援80名官兵，上午8時20分搭配22名動保處人力，展開第2輪全面清理。（編輯：張雅淨）1141031
