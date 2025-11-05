台中非洲豬瘟案場豬農兒子被押解回家 9處檢體送驗結果出爐

檢出非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應的台中梧棲區養豬場。讀者提供



台中梧棲區非洲豬瘟確診案例持續追蹤中，案場豬農的兒子昨天經由台中地檢署許可，押解返家後由衛生局完成住家環境採檢，共9件環境檢體全數呈現陰性反應。中央災害應變中心今（11/5）日下午召開記者會，宣布明（11/6）日中午12時起解除全國活豬禁運令，並於7日零時起恢復豬隻拍賣、批發及屠宰作業。

台中市梧棲區養豬場出現非洲豬瘟確診案例後，衛生局昨（11/4）日經台中地檢署核准，押解該養豬場主之兒子返家進行採樣。衛生局隨即針對住家環境進行全面採檢，共採集9件檢體並於當晚送交農業部獸醫研究所檢驗，今日下午5時許收到結果，全數為陰性，證實未有病毒殘留或外擴情形。

廣告 廣告

台中市衛生局依據中央災害應變中心第47次會議建議，今日擴大稽查養豬場週邊5公里內的17家東南亞餐飲店，結果顯示無違規使用廚餘或來源不明肉品。

應變中心指出，經過多日監測，疫情確認為單一場、單一起源、無外擴，因此宣布自11月6日中午起恢復活體豬隻運輸，翌日零時起逐步開放拍賣、屠宰及屠體運輸作業。

配合中央政策，台中市衛生局今下午立即啟動肉品運輸車輛輔導與查核工作，要求食品業者與屠宰場全面落實車輛清潔與消毒管理，並計畫於明日完成全市實地稽核，防堵任何潛在感染風險。

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

與謝侑芯過夜...黃明志持2包毒品想逃！「稀疏光頭+鬍渣」遭逮照曝光

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」