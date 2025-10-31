台中非洲豬瘟案場2次清消仍存病毒 國防部化學兵今再進場
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟，經過2次清銷後，仍驗出2處病毒核酸陽性。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季表示，決定請國防化學兵支援進場清消，針對該案場組成團隊，落實清消管理。預計將在今（31）日完成，防止病毒外擴可能。台中市府表示，後續將持續監測並配合中央規範檢驗，以確保場區安全、杜絕病毒再現。
「相信台中市政府動保處應該也非常認真清消。」陳駿季表示，目前已經過2次清消，但在檢測到的陽性核酸反應的地方，跟第一次的2處是不一樣位置，表示在整個清消過程中，有些細部的、必須該處理的環節可能沒有注意到。為避免病毒可能擴張到外面，決定請國防部的化學兵，來加強清消。
陳駿季補充，這次案例場經過篩檢以後，全面採集27個樣品，其中有2個樣品還是能呈現核酸陽性，分別在牆面與飲水區域，表示有一部分是乾淨的、有一部分是不乾淨，但是只要有一處不乾淨，那就是失敗了，才會用更強烈的方式，請國防部來做清消。
陳駿季說，國防部化學兵除到案廠作完整清消，還有所有的相關車輛、相關地方都一律要再重新去確認過，一定要確認這個案廠是再次檢視或2次檢測，或甚至於3次檢測都不會檢測出核酸，才能夠放心。
至於WOAH通報後，是否要再一次申請非疫區認證，環保署補充說明，在WOAH的規定下，在3個月內沒有第2個案例就可以提出來申請。至於原場飼養的部分，主要是壁蝨的傳播感染源部分。目前為止，這個案場都沒有看到壁蝨，這個部分環保署會特別再注意，提出相關舉證。
台中市政府農業局表示，指揮官多次表示病毒頑強，針對中央檢測結果，此次檢出的2處陽性點與第一次不同，顯示部分細節仍須加強。市府已立即配合農業部邀請國防部化學兵進場，執行第3次高規格清消作業，確保場區內外及相關車輛環境均徹底消毒。後續將持續監測並配合中央規範檢驗，以確保場區安全、杜絕病毒再現。
照片來源：台中市政府提供
