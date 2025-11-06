台中非洲豬瘟案市府懲處開鍘 2局長1處長即日起免職

中市政府農業局長張敬昌(左)、環保局長陳宏益(右) 。（鄧玉瑩攝影）

今(6)上午台中市長盧秀燕於上午10時40分府開完前進應變所記者會，隨即於中午12時08分對外發布：台中市政府農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即日起免去兩位局長職務；動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。

其餘涉有疏失人員已移請政風及人事單位依法查處，將依責任情節毋枉毋縱不寬貸，以維護行政紀律與公務信賴。台中市府表示，將同步全面檢討內控與管理流程，以精進執行效能與治理品質。

動保處處長林儒良。（市政府官網）

接著公布：台中市政府環境保護局長將由吳盛忠接任。吳局長歷任台北市政府環境保護局局長、行政院環境保護署水保處長、空保處長等，曾推動內湖垃圾山移除並轉型公園等政績，熟稔環保相關業務。

台中市政府農業局長由現任市府參事李逸安代理，他曾經擔任台中市政府經發局副局長10年，熟悉農產永續發展與批發市場運作，今年7月升任台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長，市府期待倚重其對農經產業的熟悉，強化農產品拓銷與產業升級。

