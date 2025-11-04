台中非洲豬瘟案疑塗改化製三聯單 豬農父子涉業務登載不實羈押禁見

台中梧棲養豬場驗出非洲豬瘟，但死豬數量兜不攏，關鍵的化製三聯單出現不實、塗改，經營者陳姓父子昨日凌晨遭檢方依業務登載不實文書聲押禁見獲准。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，有關死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，且案例場還將廚餘分給其他豬場。台中地檢署為釐清三日再度約談經營者陳姓父子後，確認陳姓豬農所持有的丙聯有不實的狀況，加上歷次的供詞不實、隱瞞，四日凌晨依業務登載不實文書罪嫌，向法院聲押禁見獲准。

台中地檢署表示，檢方為釐清台中市梧棲區某養豬場，檢出非洲豬瘟核酸陽性案相關事實，持續偵辦調查作為，三日由五名檢察官率同調查局台中市調查處、保安警察第七總隊，與台中市刑事警察大隊、清水警分局等單位，對案例場經營者陳姓父子、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機住居所等共計四處執行搜索，並約談陳姓父子等四人到案說明。

經檢察官偵訊後，認定豬場被告陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，並有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，四日凌晨向台中地院聲請羈押禁見獲准；另陳姓及蘇姓二名司機訊後諭知請回。

台中梧棲一處養豬場斃死豬於十月二十一日驗出非洲豬瘟陽性，十月二十五日經病毒分析確診為台灣首例。中央災害應變中心十一三日公布疫調，推論病毒來源是台中案例場「蒸煮設備似乎是擺好看」，早就壞掉，自今年四月購入二桶二十公斤瓦斯後，就沒有再添購的紀錄，且這二桶瓦斯在日前國軍進場清消時都還在，並發現另個豬場使用同樣來源廚餘，因依規定蒸煮而無事。

有關死亡豬隻送化製的三聯單，甲聯給化製廠、乙聯交地方防疫單位、丙聯則由豬農自己保存，因甲聯與丙聯有數字落差、疑遭塗改，加上案例場還將廚餘分給其他養豬場，市府認為豬農疫調未說實話，相關證據日前已送檢調，釐清是否涉及偽造文書等罪。