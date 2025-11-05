台中非洲豬瘟疫情「源頭指向廚餘」 市府擴大稽查周邊東南亞小吃店

台中市政府今（5）日宣布，將派出四組人力，針對疫區半徑五公里內的東南亞餐飲店展開全面稽查。（示意圖／周志龍攝）

台中市梧棲地區日前傳出非洲豬瘟確診案例，中央疫情調查初步指出，廚餘可能是傳染源。為防止疫情擴散，台中市政府今（5）日宣布，將派出四組人力，針對疫區半徑五公里內的東南亞餐飲店展開全面稽查。

據了解，確診豬場的陳姓豬農父子疑似曾以廚餘餵豬，並被舉發駕駛廚餘車到處收取廚餘，可能增加疫情擴散風險。市府因此決定加強清查周邊餐廳與小吃店的廚餘來源及處理情況。

副市長鄭照新表示，目前市府已掌握17家合法登記的餐廳，稽查範圍也將延伸到巷弄內未登記營業的小吃攤。這次稽查重點包括確認餐廳是否販售未經查驗或來源不明的食品，檢查豬肉產品的產地標示及來源憑證，稽核餐飲場所的衛生狀況，以及確認廚餘是否有合法清運紀錄。

廣告 廣告

鄭照新指出，市府同時強化肉品市場、屠宰場以及焚化廠等重點場所的環境清消作業，特別是烏日焚化廠與大安肉品市場，因曾處理病死豬，防疫措施更為嚴格。在豬場管理方面，第三階段防疫重點聚焦於飼養19頭以下的中小型豬場，目前納管的高風險場共有58處，最新檢驗及抽測結果顯示皆為陰性。

此外，市府也依中央指示回溯自8月1日以來的化製紀錄，確認市內並無異常。鄭照新提醒，自10月22日起至11月6日中午，全國實施活豬禁運禁宰，並禁止以廚餘餵豬。這項禁令不僅適用於畜牧場，家中飼養的寵物豬也不得外出，違者將依《動物傳染病防治條例》處以5萬至100萬元罰鍰。他呼籲民眾配合防疫，暫時停止帶豬外出，共同守住防疫的最後防線。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

渣中之王？謝薇安爆黃明志15年戀情真相 神秘女友多年陪伴

王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞

多人運動1／周湯豪深夜男女同樂被拍 公園綠地吞雲吐霧已違法