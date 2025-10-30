台中非洲豬瘟疫調數字多變 卓榮泰：若有需要請農業部組疫調團隊協助

行政院長卓榮泰今表示，若台中市政府有需要，請農業部即刻組成中央疫調團隊加強協助。（資料照片／行政院提供）

台中養豬場出現全台首例非洲豬瘟陽性案例，但市府提供疫調卻被抓包有多項缺失待補正。行政院長卓榮泰今天（30日）上午在院會中表示，目前非洲豬瘟疫情呈現穩定趨勢，但絕不能掉以輕心，如果台中市政府在疫調執行上有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊加強協助。

卓榮泰今天上午在院會中表示，目前非洲豬瘟疫情呈現穩定趨勢，但絕不能掉以輕心，為了有效遏制疫情蔓延，本月26日宣布禁運、禁宰、禁廚餘養豬政策再延長10日，同時啟動第二階段強化措施，無論是分級訪查、強化清消、精準疫調、擴大追查等，請農業部、環境部、內政部及地方政府並肩作戰，如果台中市政府在疫調執行上有待加強完備，請農業部即刻組成中央疫調團隊加強協助，儘速完成後續疫調工作。

卓榮泰說，為防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，2019年修正《動物傳染病防治條例》增訂相關電商業者必須配合政府防疫檢疫之義務與責任；此外，對境外未落地之電商，應依《動物傳染病防治條例》、《兩岸人民關係條例》等相關規定要求，請各部會共同合作辦理；另針對違規廣告，請數發部立即邀集相關平臺業者共同研商廣告限制之處理，採取更高標準及要求，降低國人接觸違法商品的機會。

財政部在報告中指出，為防堵非洲豬瘟入侵，海關與防檢署在國際機場對自中國等39處高風險地區入境旅客行李、郵輪及小三通入境旅客行李，實施百分之百X光檢查；所有郵包均實施X光檢查，同時由中華郵政公司分流來自高風險地區郵包，再由海關加強查驗，並由防檢署檢疫犬加強嗅聞。

財政部續指，所有海空運快遞貨物也全數經X光檢查，並不定期實施專案查緝；對一般進口貨櫃運用風險管理機制篩選查核標的，鎖定高風險貨櫃進行人工查驗，並於農曆三節等緝獲高峰期間提高查驗強度。

財政部說明，國內通報首件非洲豬瘟案例後，關務署重新檢視並立即加強各關查驗措施，包括每週至少2次由一級主管帶隊進行機動查緝，重點查驗違規紀錄較多業者申報貨物；預計11月15日起，快遞貨物進口簡易申報單均應申報電商平臺或境外私人集運商資訊，以利海關精確統計分析並進一步提升查緝效能。

財政部提到，過去7年違規查收超過1.3萬件違規肉品；自本月24日至29日，海關人工開箱已逾1.9萬件，查獲違規豬肉製品13件共15.1公斤。面對「雙11」網路購物及農曆春節緝獲高峰期，除強力要求海關持續持續提高查核力道，並要求業者自律守法並慎選境外合作對象，一旦查獲不法，即依相關規定重罰。



