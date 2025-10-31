台中非洲豬瘟破口在哪？ 案場特約獸醫提2線索：廚餘恐被丟入疫區食物

台中非洲豬瘟案場特約獸醫師紀又銘指出，養豬場廚餘源自梧棲清潔隊，當中是否有台中港、梧棲漁港的漁工或移工，丟出來自疫區的食物。（示意圖，本刊資料照）

台中市梧棲區某養豬場爆出洲豬瘟養，台中地檢署偵辦案情陸續約談豬農、獸醫師、獸醫佐等人，其中案場特約獸醫師紀又銘近日頻頻對疫情發表看法，昨晚（30日）再度發文，指出養豬場廚餘源自梧棲清潔隊，懷疑當中可能有台中港、梧棲漁港的漁工或移工，丟出來自疫區的食物讓清潔隊載走。

紀又銘在臉書強調「病毒不會天上掉下來！查了那麼多天，人仰馬翻的團隊我看了都不忍心！」並試著提出追查線索。

紀又銘指出，梧棲民眾有人知道清潔隊廚餘的來源除了一般廚餘之外，是否有台中港、梧棲漁港漁工或移工會丟棄食物的廚餘桶？因為他們沒下船沒入境，卻可能丟出疫區的食物，讓清潔隊載走。

此外，廚餘去向有無汙染破口也能釐清案情，因為梧棲僅剩1處廚餘場，10月1日～22日期間，是否有人發現其他非這畜牧場的廚餘車輛在梧棲路上？

紀又銘呼籲市民若有任何訊息務必盡快通報，「民氣可用，找出來源，防堵才能收效！大家想一下。您的功勞可能會名留青史！」

