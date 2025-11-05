台中非洲豬瘟穩定控制！農業部兩階段解禁 維持禁用廚餘餵豬

（記者許皓庭／綜合報導）台中梧棲地區10月22日確診非洲豬瘟後，農業部啟動為期15天的「禁運、禁宰」緊急防疫措施。歷經連日監測無新增病例，農業部今（5日）宣布，防疫措施將分兩階段鬆綁——明（6日）中午12時起恢復活豬運輸，週五（7日）零時起解除禁宰及屠體作業。

圖／農業部今（5日）宣布，防疫措施將分兩階段鬆綁——明（6日）中午12時起恢復活豬運輸，週五（7日）零時起解除禁宰及屠體作業。（翻攝 農業部 Facebook）

農業部長陳駿季今日主持「非洲豬瘟中央災害應變中心」記者會指出，經國軍支援清消與防檢局多次檢測，案例場環境樣本均呈陰性，且無後續疫情擴散跡象，顯示防線已穩定控制。因此，決定自明日中午起恢復活豬運輸，週五凌晨再開放屠宰作業，分階段執行以利業者作業調度。

陳駿季表示，雖然防疫進展良好，但為確保風險可控，暫不開放廚餘餵豬，待完成「查核落實、監控即時、法令完備」三大前提後，才會評估解禁時程。他強調，防疫成果得來不易，相關單位必須持續落實各項生物安全措施，嚴格執行出入車輛清潔、環境消毒與健康紀錄管理。

圖／農業部表示，解禁後仍應落實各項防疫工作。（翻攝 農業部 Facebook）

農業部說明，非洲豬瘟確診後即刻啟動七項防疫措施，包括活豬禁運、暫停屠宰、禁止廚餘養豬、環境清消及疫區封鎖等，並以「三階段、每階段五天」的防疫時程滾動檢驗。由於疫情並未擴散，目前條件符合解除部分禁令的標準。

防檢署補充指出，恢復運輸後，業者仍須遵守嚴格規範，包括運輸車輛每日拍賣與屠宰後必須進行全面清消，屠宰場、肉品市場皆需紀錄作業流程；若發現豬隻異常死亡或疑似病例，應即刻通報，防止疫情再度蔓延。

圖／全國肉品市場將啟動清消作業。（翻攝 農業部 Facebook）

農業部同時呼籲各縣市政府與業者持續配合中央規範，防疫不鬆懈。針對民間業者反映的廚餘禁令問題，陳駿季指出，廚餘餵豬的防疫風險相對較高，目前仍須暫停，待追蹤監測穩定後，再行評估。

台中梧棲案例爆發後，全台養豬產業戒備升級。農業部指出，此次疫情能在短時間內受控，除中央即時應變外，也歸功於地方政府、軍方與養豬戶的通力合作。未來仍將持續執行「早通報、快應變、嚴消毒」三大原則，以防非洲豬瘟再次入侵。

防疫專家提醒，儘管目前疫情受控，但國際間仍有多國出現散發性病例，特別是鄰近地區仍具輸入風險。政府將加強邊境檢疫與豬肉製品抽驗，以降低病毒進入風險。

農業部最後重申，解禁並不代表防疫結束，將持續監控豬隻健康狀況，確保產業安全運作，同時呼籲民眾避免攜帶或購買來路不明的豬肉製品，以共同守住台灣豬隻防疫防線。

