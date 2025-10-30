台中非洲豬瘟讓盧秀燕現形？苗博雅：「政治補妝術」沒用了！

論壇中心／董思旻報導

台中市爆發非洲豬瘟，但從豬隻死亡卻沒檢測，到獸醫是否在場，說法卻一變再變，市長盧秀燕挨轟行政怠惰，聲望遭重創。對此，國民黨立委卻喊話，要農業部長或財政部長下台，似乎想把防疫責任推給中央。

台北市議員苗博雅在《台灣最前線》節目中表示，今年台中有千噸糞水排下水道、粉紅色廢水排入溪水等事件，只要公布民調，強調媽媽市長施政滿意度高等，用「政治美妝」的公關手法化解危機，直到這次非洲豬瘟引爆全台關注，牽動兩千億養豬產值，才讓盧秀燕大破功，無法再用民調、購物節等新聞擦脂抹粉。

面對盧秀燕多頭燒，國民黨發文談非洲豬瘟，內文卻多次罵綠委吳思瑤、民進黨及中央部會，卻不提盧秀燕責任，苗博雅批評這明顯是「政治補妝」，就算罵政府邊境管理做不好，也無法解釋為何唯獨台中有非洲豬瘟疫情。

