台中非洲豬瘟防疫失當3官免職 議員批新職更優：非懲處

陳俞融（左）今日在議會質詢盧秀燕（右）。（翻攝自台中市議會YT直播）

台中市爆發非洲豬瘟後，防疫作為屢遭批評，市府昨（6日）宣布農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處長林儒良免職，今（7日）議員質詢中得知，陳宏益改任12職等技監，直言「換到壓力更小、退休金更有保障的位置」，批這非懲處而是嘉獎。

台中梧棲區10月爆發非洲豬瘟疫情，引發各界關注市府防疫失當，市府昨日宣布，因未遵守中央防疫指引、未能確實履行管理及督導職責，造成防疫風險，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處長林儒良即日起免職。

市長盧秀燕今日於議會專案報告中再次鞠躬致歉，民進黨市議員陳俞融質詢時，詢問3位局處首長免職後的去向，盧秀燕說明，張敬昌申請退休，陳宏益從13職等降為12職等的技監，林儒良則從10職等改任9職等經發局專員。

陳俞融質疑，陳宏益新職「壓力更小、道路更好、退休金更有保障」，並指出局長有政治責任，技監沒有政治責任，批評：「這不是懲處，這是嘉獎。」她直言，疫情破口確實就發生在台中，盧秀燕前天聲稱及時拆彈、化解危機，還坦言防疫過程做得不好概括承受，但事實上卻是所有基層概括承受，盧秀燕尚未回應，質詢時間隨即結束。





