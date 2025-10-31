台中非洲豬瘟防疫爭議又一椿 特約獸醫爆「農業局長要拿我開刀」

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，該場特約獸醫師紀又銘未到場也沒被通知豬生病卻被檢方約談，因其執業登記地點在龍井，卻跨區到梧棲執業，因此被依違反獸醫法裁罰，他在臉書發文「農業局長強力施壓一定要究責我，勢必要拿我開開刀！」對此，台中市副市長鄭照新回應，對紀獸醫尚未開罰，一切還在調查，當事人比較焦慮，有較多表達，會給予體諒。

非洲豬瘟疫爆發時市府被批延誤採檢，市府一開始對外說法指該案場有特約紀姓獸醫師在場診斷投藥並研判是胸膜型肺炎，後來發現該紀姓獸醫根本沒被猪農通知也未到場，而是另名獸醫佐諮詢。

紀又銘表示，在農業局長強力施壓一定要究責他的情形，勢必要拿他開刀，他低調承諾那罰單寄來就會去繳；他說，經農業部長官及全國獸醫師聯合會譚大倫理事長告知，執業地點是以縣市為單位，非鄉鎮為單位，如果此案成立那全國的獸醫師幾乎全部觸法，而且牧場合約動保處也有收存副本，怎能說他沒報備，還需要報准，他當下提出異議，但仍不被接受。

鄭照新今天在非洲豬瘟中央前進應變所記者會說，無論是哪一位案件關係人，調查是必經的程序，感謝關係人的的體諒，對紀獸醫尚未開罰，一切還在調查；至於媒體問及是否農業局施壓，他則回應，對未經證實的傳言不回應。

鄭照新補充說，針對獸醫跨區執業，市府會了解事實後，會同專業司法單位，來做出專業判斷，當事人比較焦慮，有較多表達，我們都體諒。

紀又銘獸醫發文指被裁罰「農業局長強力施壓一定要究責我，勢必要拿我開開刀」，圖為農業局長張敬昌。(記者蔡淑媛攝)

鄭照新回應，對紀獸醫尚未開罰，一切還在調查，當事人比較焦慮，有較多表達，會給予體諒。(記者蔡淑媛攝)

