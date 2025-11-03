台中非洲豬瘟「廚餘蒸煮照片異常」 地檢署要查了

十軍團秉持「防疫即作戰」精神，迅速派遣58砲指部及36化學兵群官兵投入支援任務。（圖／十軍團提供）





台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，全國豬隻禁運禁宰，盼能順利防堵，今（3）日中央疫調小組公布調查結果，推論最高的可能感染源為未落實蒸煮之廚餘，目前為止僅發生在台中的案例場，並無發現其他染病案例及環境陽性結果。據悉，該處案場自5月起除於蒸煮照片上傳次數出現異常，後來補傳的照片被發現是10月才拍攝，目前台中地檢署已經啟動調查。

台中地檢署表示，為持續釐清臺中市梧棲區某養豬場疑似檢出非洲豬瘟核酸陽性案件之相關事實，釐清業者涉嫌蓄意偽造文書行為是否涉及刑責，將是調查重點之一。

廣告 廣告

中央疫調小組今日公布調查結果，到目前為止之資訊，僅發生在台中的案例場；依據流行病學分析，排除人、車、外來豬源等傳染源引入，推論病毒可能來自未落實蒸煮之廚餘；自10月22日起針對台中關聯場及全國養豬場、化製場、肉品市場、屠宰場等查訪及檢驗，並無發現其他染病案例及環境陽性結果（環境陽性僅限案例場）。

疫調小組指出，梧棲清潔隊之廚餘違規流用給非經許可之C養豬場，案例場廚餘違規分讓給C養豬場，C養豬場飼養規模超過1000頭豬隻，多以廚餘餵養，顯示廚餘源頭及分讓管理出現問題，案例場廚餘載運車經檢測出陽性，因此廚餘是風險最高的可能感染源。

疫調小組進一步說明，案例場及C養豬場的廚餘都來自梧棲清潔隊，皆使用有風險廚餘，處理過程不同，結果不同，案例場未落實蒸煮流程，病毒仍有活性，進而導致透過食用未落實蒸煮之廚餘感染豬隻；C養豬場按時陳報蒸煮，經過多次採樣結果均陰性，因此推論未落實蒸煮之廚餘為案例場最可能感染源。