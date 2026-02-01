台中韓式燒肉新標竿！韓星文世勳監製，必吃每日限量活水黑鰻、厚切豬五花
BAY Korean BBQ Club，台中最新高檔韓式燒肉。由《單身即地獄》中人氣爆棚的韓星文世勳親自擔任餐飲總監，將正宗韓式燒肉的精髓與時尚音樂結合，週末不定時有DJ現場演出。BAY Korean BBQ Club 不只有專人桌邊代烤的韓式燒肉經典豬五花、每日限量活水黑鰻，不想吃燒肉也有石鍋拌飯、馬鈴薯排骨鍋、海鮮煎餅、辣炒年糕、冷麵，並且有無限續盤的經典韓式小菜。 Korean BBQ Club 設有包廂，不管是兩人約會、多人聚餐都適合，就連寵物也可以一起來吃燒肉~寵物友善餐廳。
BAY 的名字取自韓文「배」（梨），在韓國文化中有著祝福與關懷之意。
由韓綜《單身即地獄》中人氣爆棚的韓星文世勳親自擔任餐飲總監，帶來正宗韓式燒肉以及特色料理。
BAY Korean BBQ Club不只是燒肉、韓食料理，也是放鬆心情的小酒吧，結合燒肉、音樂、調酒，營造出熱鬧又chill氛圍的用餐環境，在週末假日不定時有DJ現場表演，據說有機會遇到韓星文世勳餐飲總監親臨現場。
BAY Korean BBQ Club位在台中南屯區大墩路的家樂福2樓，騎機車者兩側都有多個機停車格，開車者可以停家樂福停車場，雖然目前無停車特約優惠，但餐後順遊商場內採買，也是能消費抵停車費，停車算是相當便利。
可搭電梯或走樓梯上二樓，一進門就是很顯眼的吧檯，螢幕上播放著韓國古風畫作，整體融合了韓國元素與熱鬧街頭酒吧氛圍，即使不吃燒肉來喝酒也可以。
原以為Bay算是中高單價的餐廳，平日下午時段人潮應該很少，但妮妮布魯和朋友都嚇了一大跳，已經過了用餐巔峰期，人潮還是好多啊！！
真心建議，假日想來用餐務必提早訂位。
用餐空間可簡單分成3區，如果單純吃甜點、飲酒可以在外側的高腳區；想吃吃燒肉的則有2~6人桌；另有包廂一間。
妮妮布魯直到用餐完四點多才有機會拍到環境空圖，真心佩服BAY滿厲害的，餐點的確好吃、服務也好，才能在這2樓位置以及每人低消一千元門檻也是人潮滿滿，連我們和朋友們吃完都覺得可以再回訪！
菜單與線上訂位
採QRCode點餐，QRCode顯示在台中飛韓國的機票上，搭配護照酒單，一面是台灣護照、另一面是舊版韓國護照，剛好都是綠色的，相當有趣，光是一開始點餐就讓你儀式感滿滿！
低消：『每位1000元』，12歲以下兒童免低消。
用餐時間：若有「客滿」之情況，將以120分鐘為限，實際狀況將依現場候位狀況調整。
當日開放30天後訂位 ，線上訂位
訂位電話：04-2322-0525
營業時間：12:00 – 22:30，午餐最後入場時間14：30，供餐至16：00。晚餐17：00開始，晚餐最後入場時間21：00 ，供餐至21：30
食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主
小菜、醬料也是超多樣化，一大碟特調洋蔥醬，還有３小格麻油鹽、燒肉醬、薑片，另外提供多款小菜免費續，這天有韓式泡菜、杏鮑菇、馬鈴薯、蘿蔔、鳥蛋、豆芽菜、小黃瓜、青蔥絲，喜歡重口味的也有青龍段、蒜片、辣醬。
光是小菜免費續就很有誠意，而且每款都很好吃，妮妮特愛鳥蛋、豆芽、青蔥、蘿蔔、小黃瓜……，诶好像每一款都喜歡ㄟ，哈哈哈！！
不只有燒肉，還有多款韓式料理，像是石鍋拌飯、經典海鮮煎餅、馬鈴薯排骨湯，你可以單純吃燒肉、也可以純吃韓式料理，或是單純來放鬆喝酒聽音樂也行。
韓式燒肉超經典的豬五花通常是吃韓式燒肉必點，但來到BAY Korean BBQ Club更是“千萬一定要點”！
這道可是讓我們朋友好評，邊吃邊狂讚說是她目前吃到最好吃的烤豬五花！
豬五花油脂分布比例還不錯，不會整塊都是白白肥油，瘦肉部分看起來也很鮮～
在 BAY Korean BBQ Club 吃燒肉全程都有專人桌邊代烤，剛好之前在其他家高檔燒肉店也是她幫我們燒烤，憑著她滿滿的燒烤經驗，加上專業又不無聊的介紹節奏，我們真的只要坐好、聊天、等吃肉就行，完全是放心把胃交出去的那種享受～
豬五花烤到微微焦脆的時候最迷人，外層酥香、裡頭依然保有彈嫩多汁。
精挑的豬肉本身乾淨沒有腥味，單吃就很香；再搭配生菜、蒜片或泡菜一起包著入口，多了層次，也多了清爽感，怎麼吃都不膩。
真的是一吃就愛上，朋友真的是瘋狂誇讚呢！
生菜
有提供生菜也是免費續～不時搭配一下油脂豐厚的肉品，超解膩！
活水黑鰻
每日限量供應的活水黑鰻，如果想吃，最好事先預訂～
店員介紹來自屏東活冷泉養殖的黑鰻魚，肉質緊實、油脂豐富、無土腥味，還搭配辣魷魚、檸檬片、辣韭菜、薑絲、黑醬、紅醬、芥末、海苔等多樣配料，可以吃出多種變化！
平常比較少吃到桌邊現烤鰻魚，一整個讓妮妮布魯很期待～
嚴選的黑鰻魚算是相當厚實有肉，而且魚刺也都先處理過了
先將魚皮朝下炙烤，魚身會慢慢捲曲成Ｃ型
分切之後再將四面都烤得金黃恰恰，烤出好吃的鰻魚需要點時間，但很值得耐心等待！所以要記得點一些韓式料理上桌馬上可食的，邊吃邊等。
看著油脂滴落引起的白煙，還有鰻魚慢慢更加金黃捲曲畫面，真的很讓人流口水！現在邊打文章邊回想實在太折磨人了、實在太好吃啦！
烤過後表皮香酥像是油炸過一般，內裡柔嫩、肉質相當細緻！其實單吃就已經很滿足，再用海苔包著辣韭菜與辣魷魚一起入口，又多了幾分韓式風味的層次感，每一口都讓人忍不住慢慢咀嚼。
預算足夠的人，真心建議你，這道在台中比較少見的烤活水黑鰻一定要點起來！
在牛肉部分表現也不錯～
澳洲和牛厚牛舌
厚切處理的澳洲和牛舌，從側面看相當有厚度。
就連牛舌也有著和牛豐沛的油脂，烤到冒火超吸睛～
厚切牛舌表面烤至微微焦香，裡頭仍保有粉嫩熟度，一口咬下，脆嫩口感與彈性同時展現，肉汁慢慢釋放，甜味在咀嚼之間越來越明顯，讓人不自覺放慢節奏細細品嚐。
水梨無骨牛小排
又稱為LA GABI 牛小排，以台灣高山水梨取代部分醃料，不只果香滲入肉質纖維，也讓肉質更加柔軟～再加上店名Bay，也就是梨，在韓國文化中為祝福之意，所以這道也是店家招牌肉品之一。
無骨牛小排經過醃製後讓油脂感減輕了，肉質也變得更嫩，肉香醬香融合在一起，和原味的無骨牛小排口感很有不同，適合喜歡吃柔軟肉感的人。
背肩A5和牛
只聽”背肩”會以為是油脂不多的部位，但是上桌後看到這細緻的油花，讓人不禁驚呼，不愧是和牛啊~超美的雪白紋路好誘人啊！
輕烤至表面微微上色便是最佳賞味，一口含入整片和牛，肉香濃郁卻不顯厚重，還能感受到油脂在口中慢慢化開，留下柔軟而細緻的餘韻。
嗯~忍不住舔唇啊~
爆炒和牛舌石鍋拌飯
這是上桌之後才炙烤牛舌加入石鍋拌飯的料理，相當講究時間的掌握。
這款要品的是薄切牛舌的脆口，快速烤熟並淋上醬汁，引得烤盤滋滋作響、香氣逼人
將牛舌放在石鍋飯上，與生蛋黃、辣醬、蔬菜、米飯攪拌均勻，隨著鍋底微微的鍋巴翻起，散發出迷人的焦香。
妮妮就愛這種金黃鍋巴的酥脆焦香，香氣與層次在口中堆疊，而且很有飽足感。
松露和牛黑醬麵
松露香氣一上桌就很明顯，很像是韓國炸醬麵，但其黑醬濃郁鹹甜，更多了和牛增添肉香與油脂感，將半熟蛋、蛋絲、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲、麵條與松露黑醬整個拌勻，每一口都有著很濃厚松露醬香。
第一次吃到這種韓式醬麵的朋友一整個大驚艷：每次看韓劇時，主角都演的好像很好吃，原來真的很好吃ㄟ！！
雜菜韓式冬粉
有著明顯醬香，但口味算是清爽不油膩，適合做為小前菜或搭配調酒時的小菜。
經典海鮮煎餅
平常吃的海鮮煎餅都是把海鮮料夾在餅皮之中了，BAY特別呈現韓國原味的韭菜煎餅，外層煎得金黃酥香，單吃就很誘人。
把焗烤海鮮餡單獨另放，吃的時候自己夾料，也可以搭配芝麻葉、生菜等一起吃，吃法不只更有趣，配料實在看得見。
重口味的海鮮料可以搭配煎餅或單純配生菜都不錯~
妮妮布魯愛上這種吃法了！你看這透抽大塊飽滿啊～滿足！
馬鈴薯排骨湯
目前台中能吃到道地有芝麻葉和大量紫蘇籽粉的馬鈴薯排骨湯不多家，BAY可是少數中之一，所以也是妮妮布魯非常推薦必點款。
除了必備的馬鈴薯、排骨，還加了許多蔬菜、韓式冬粉及麵疙瘩
上桌後倒入微微辣的橘紅色湯底，然後煮滾冒大泡時散發出香氣特別誘人！
排骨是有很多肉的喔～不是只有骨頭，而且還燉的頗軟的，好吃！
除了燒肉、韓式料理之外，酒品也是BAY的另一大特色。
梨花梅醒
梨花梅醒是BAY與台灣茶酒品牌Teapsy跨界合作，共同研發的限定氣泡調酒。
有著梨子的香甜，伴著青梅的酸香，還有微微茶香，整體來說酒精感不重，相當清新的果茶感，女生應該都會喜歡，相當好喝~
【未成年不可喝酒、喝酒不開車】
【未成年不可喝酒、喝酒不開車】
蜂蜜奶茶
上方還特別放了一塊蜂巢，有著濃郁蜂蜜與咀嚼感，奶茶是舒服的香甜~
百香蘋果紅茶
加了新鮮百香果、蘋果汁，清爽舒服
蜜香柚四季
比起百箱蘋果紅茶來說更加不甜、更加清爽，特別適合搭配油汁濃郁的燒肉解膩。
妮妮布魯私心建議雲朵微醺布丁一定要在最後品嚐，因為它太強大、讓人印象太深刻了！會搶走其他甜點的風采
冰淇淋乳酪蛋糕
底下是乳酪味相當濃郁的蛋糕，淋上橄欖油，搭配巧克力粉以及香草冰淇淋，整體來說相當講究且有層次口感。
雲朵微醺布丁
加入威士忌風味的牛奶雪花冰有著非常舒服的微醺感，光是第一口就讓人瞪大眼睛、非常驚豔，然後再挖出裡面香甜布丁、搭配壓扁的鹽可頌，每一口都是享受。
雲朵微醺布丁的獨特性與美味實在太搶眼了，尤其對我們喜歡有點微醺感的人來說，真的是大愛！一吃之後就不把其他甜點放在眼裡～真心建議，一定要放在最後品嚐！
原以為BAY Korean BBQ Club在台中燒肉圈迅速竄紅是因為有韓星加持；實際吃過才發現，是我們想得太簡單了。無論餐點細節或服務節奏都很有水準，也難怪在不顯眼的二樓位置、加上每人千元低消的門檻下，連非正餐時段依然人潮不斷。
這次妮妮布魯和朋友吃到的餐點都相當滿意~很合我們口味。但如果預算考量要有取捨的話，我們建議第一次來的人可優先點：豬五花、活水黑鰻、馬鈴薯排骨湯、海鮮煎餅、雲朵微醺布丁。
BAY Korean BBQ Club
地址：408臺中市南屯區大墩路533號2樓
訂位電話：04-2322-0525
營業時間：12:00 – 22:30
午餐，最後入場時間14：30，供餐至16：00
晚餐，17：00開始，晚餐最後入場時間21：00 ，供餐至21：30
備註：
低消，『每位1000元』，12歲以下兒童免低消。
攜帶「寵物」需提前告知餐廳，需要備有寵物車、寵物籃。
若有「客滿」之情況，用餐時間將以120分鐘為限，實際狀況將依現場候位狀況調整。
文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記
其他人也在看
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 213則留言
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 27則留言
藍新北難產！吳子嘉：這人民調太強黨不敢動
[NOWnews今日新聞]2026地方選戰，民進黨在新北確定推派立委蘇巧慧，但藍營人選遲遲未定！媒體人陳暐瀚在節目《下班瀚你聊》中訪問美麗島電子報董事長吳子嘉，他透露國民黨人選之所以難產，關鍵就在於現...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 37則留言
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 47則留言
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。民視 ・ 1 天前 ・ 31則留言
徐亨背債2億！486揭「3致命錯誤」：太多人都是這原因倒下
資深男星徐亨近年人生跌落谷底，面臨負債、離婚、失業、生病，唯一的家人媽媽還過世。對此，電商企業家486先生陳延昶也感嘆，看到徐亨的新聞自己很感慨，一個在螢光幕前演活無數角色的金鐘影帝，現實人生卻比八點檔還艱辛，也直言已經看過太多人倒下，原因不外乎都是犯下「3個致命錯誤」。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 32則留言
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告
演小三遭批不守婦道！王晴怒公開私訊反擊：不排除提告EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 3則留言
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業
開一天虧一天！花蓮老字號渡假村 2月起暫停營業EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 54則留言
影/台中31歲母餵食2子不明藥物 4歲、6歲童送醫宣告不治
台中市西區今（31）日凌晨發生震驚社會的人倫悲劇，一名31歲陳姓女子疑似餵食兩名幼子不明藥物，警消獲報趕抵現場時，8歲羅姓男童及3歲林姓男童已失去生命跡象，經緊急分送林新醫院及中國醫藥大學附設醫院搶救，兩人仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 117則留言
離婚認愛喪偶單親爸爸新歡！Melody不忍全招了 「真實心聲」曝光
「Melody」殷悅於2023年宣布離婚後，與前夫吳育奇歷經長達2年的法律訴訟，直到去年才正式落幕。走出婚變的Melody認愛迎來第二春，也投入Podcast節目《姐妹悄悄話》，更跨足教育領域透過線上教學身分成為「英文老師」。Melody分享，在資訊爆炸的時代，清楚表達觀點與邏輯思考顯得格外重要。她認為，一個人不只要言之有物，還要能讓人信服，這也讓她深刻體會到「同頻」的重要性。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22則留言
45人搶29席！國民黨中常委選舉結果出爐 完整名單一次看
國民黨今天（31日）進行中常委改選，而這也是黨主席鄭麗文上任以來，首次中常委選舉。這次一共有45名中央委員登記參選，最終選出29席中常委，將於2月4日就職，經過幾個小時的投開票後，名單也正式出爐。其中，國民黨立委陳菁徽以1341票獲最高票當選，日前遭民進黨台北市議員參選人馬郁雯指控賄選的鄧治平也順利選上。鏡報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
昇達科太貴買不起？專家曝光8檔「低軌衛星藏寶圖」價更甜
台股持續挑戰歷史高點，大數據顯示新春開紅盤後上漲機率高達78%，可見仍有大咖資金在布局。值得注意的是，隨著亞馬遜Kuiper計畫將於2026年商轉，低軌衛星供應鏈有望接棒AI成為市場新焦點，除千金股昇達科外，群創、華通等8檔具備位階優勢的標的值得關注。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
澳網》Carlos Alcaraz戰勝Novak Djokovic 生涯首度稱霸墨爾本！最年輕生涯全滿貫達成
2026年澳洲網球公開賽男子單打決賽，現任球王Carlos Alcaraz對決Novak Djokovic，雙方大戰了3小時2分鐘，Alcaraz以2比6、6比2、6比3、7比5拿下澳網冠軍！Yahoo運動 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
威力彩頭獎飆破8.7億！3生肖財神加持迎來驚人財運
威力彩連續27期無人中獎，導致頭獎獎金累積至8.7億元，將於下週一（2月2日）晚間開獎，吸引大批民眾前往投注站一試手氣，盼能成為新一代億萬富翁。根據《搜狐網》命理專欄分析，近日有三大生肖受到財神爺特別眷顧，財運驚人，未來有望迎來財富大爆發。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
菠菜水煮「精華全流失」 專家曝2煮法：吸收率翻倍
冬季正值菠菜盛產期，營養師曾建銘表示，菠菜不只補鐵，更富含葉酸、葉黃素與鎂，有助造血、護眼與放鬆神經。曾建銘也提醒，料理時搭配油脂與維生素C，並掌握汆燙技巧，才能真正吃進菠菜的營養價值。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 1則留言
Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情
男星陳漢典跟Lulu在上週於在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌，眾星雲集，其中藝人嘻小瓜也有到場參加，但後續卻因為禮金包6600了遭到網友開酸，對此，新娘Lulu也忍不住在深夜發聲了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 105則留言
在野解套400億黨產、救回中天？黃揚明曝真相「預言最終結局」：實在有夠悲哀
立法院在藍白挾人數之勢三讀「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例部分條文修正草案」、衛廣法「中天條款」等，掀起各界高度關注；有關民進黨立委指責藍白解套400億、讓中天得以回到52台的說法，資深媒體人黃揚明在揭露真相的同時坦言，行政院可能會以覆議、釋憲、不執行的方式反制。更多風傳媒新聞：賴清德恐遭這2人逼宮？黃暐瀚示警「最大危機」：像2018年蔡英文輸掉高雄黃......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 121則留言
今全台有雨！週三回暖「這天」再變天 專家示警：很強冷空氣將南下
華南雲系東移影響，氣象署發布基隆市、新北市大雨特報。另外，東北風偏強，今（1）晨至2日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 2則留言
財從天上來！「4星座」正偏財運雙旺 獅子座是吸金黑洞
邁入2026年丙午馬年的首月底，隨著月亮與象徵擴張、幸運的「第一大吉星」木星在星空精準合相，一股充滿生機的能量正橫掃財帛宮。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專提到，這股能量會帶來富足感，未來1個月將對4星座產生影響，迎來資產增值的黃金期。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3則留言
霍諾德成功征服101 Google執行長秀「內部拍攝」驚人視角
霍諾德此次挑戰的台北101，擁有獨特建築結構與高難度的攀爬條件。整座大樓包含兩個裝飾性「如意祥雲」構件與象徵吉祥的「10條龍」，在最終爬升至尖塔圓環部位時，他甚至展示了攀岩技巧中的「knee bar」動作，用膝蓋卡住結構讓雙手懸空休息，並補充鎂粉，從容應對高空挑戰。在...CTWANT ・ 1 天前 ・ 17則留言