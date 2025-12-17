台中順仁兄弟會寒冬送暖 捐十方啟能30萬修路

（中央社記者郝雪卿台中17日電）台中市十方啟能中心聯外道路受損，影響進出，由國民黨台中市議員賴順仁發起的「順仁兄弟會」今天捐贈新台幣30萬元給十方，還聯合家樂福捐250條棉被給弱勢家庭。

擁有50多名成員的「順仁兄弟會」，上午於台中市議會舉辦「順著溫暖前行．仁愛持續發光」公益捐款儀式，會中宣布捐助30萬元給台中市私立十方社會福利慈善事業基金會，並攜手家樂福捐贈250條保暖棉被，將分送至弱勢家庭、獨居長者及其他急需協助的市民。

賴順仁說明，得知十方社福基金會聯外道路受損亟需修復，服務弱勢時亦面臨資源需求增加，兄弟會會員一致決議捐助基金會，捐款30萬元予十方社福基金會，其中部分資金將協助基金會修復因外力受損的聯外通道，同時補足營運資源，讓有需要的人感受到幫助，服務不受影響。

代表市府感謝順仁兄弟會的台中市社會局長廖靜芝表示，十方啟能提供弱勢身障朋友，白天有上課學習的機會，透過學習讓身障朋友能找到工作，為自己賺到生活費，今天的活動很溫馨，十方還帶領小朋友前來表演，很努力唱歌表演感謝善心人士幫忙，感謝賴順仁登高一呼，每年都很熱心參與公益活動。

代表受贈的十方社會福利基金會主任游月菊指出，聯外道路對十方的老師及學員進出很重要，第一時間先清理道路，但還要做好擋土牆，感謝廠商讓十方欠款先施工，也感謝藝人胡瓜義不容辭幫忙，目前600萬元的工程款還差約200萬元。

游月菊說，今年募款比過去困難，發現郵政劃撥捐款少很多，捐款額度也減少，十方1年需4800萬元，50%以上靠募款，除政府補助外，每月要籌款300萬元，還好有善心人士支助，十方明年適逢40週年，規劃明年7月舉辦感恩餐會，胡瓜允諾會來主持。（編輯：謝雅竹）1141217