台中順仁兄弟會20年如一日歲末公益捐 今捐30萬助十方啟能中心

台中順仁兄弟會20年如一日歲末公益捐，今捐30萬十方啟能中心及棉被助弱勢。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中「順仁兄弟會」20年如一日，每年均在歲末之際舉辦公益捐款，數十名會友集資，今日捐出30萬元給台中市十方社會福利慈善事業基金會，另攜手家樂福捐贈250棉被給弱勢家庭、獨居長者，十方啟能中心主任游月菊指出，中心有百餘名學員，不少30歲以上的學員普遍欠缺運動，退化速度快，將運用捐款添購復健設備。

順仁兄弟會創會長、台中市議員賴順仁指出，順仁兄弟會每年均會號召會員一起做公益，十方啟能中心為弱勢付出很多，今年對外道路又受颱風造成土石流影響，中心自籌設擋土牆，得知十方募款吃力，決定捐助，兄弟會目前50多名成員來自各行各業，不少成員多少也受到國際局勢等影響也跟著不景氣，但得知公益活動，眾人仍是出錢出力，募款集資很快就達標，大家盼在歲末一起公益行動，拋磚引玉達到善的循環。

除捐款30萬元給十方社福基金會外，順仁兄弟會會長謝泊宏說，今年在家樂福共同響應下，兄弟會採購250條保暖棉被，分送給亟需援助的族群。

游月菊說，中心照顧逾百名來自弱勢家庭的學員，每個月須自籌300萬，今年募款情況跟往年比起來少了2、3成，以前有固定劃撥捐款者每月捐1千元，變成捐300元等，感謝順仁兄弟會的捐款，將用來添購復健器材，照顧成人學員。

一名受贈棉被的單親媽媽則說，同時照顧孩子與父母，但工作量有限、收入不穩，近來天候明顯變冷，本來還在為家人保暖煩惱，很感謝順仁兄弟會的溫暖捐贈。

