台中領先啟用AI判煙系統：智慧科技守護火化場空品，打造友善治喪環境
台中市為全面提升火化場周邊空氣品質，斥資百萬於東海及大甲火化場導入先進的「AI判煙系統」。這項結合智慧影像辨識技術的新措施，旨在即時監控煙囪排放情形，有效避免廢氣異常，展現市府運用科技守護市民健康的決心，打造更低污染、友善的治喪環境。
民政局長吳世瑋指出，傳統火化過程中，若棺木內放置過多塑膠或或合成纖維等陪葬品，在火化破棺瞬間極易產生大量高溫廢氣，對空污防制設備構成沉重負擔。AI判煙系統的引入，能精準偵測煙囪廢氣排放異常，並即時啟動爐間警報器，提醒火化爐爐師調整進氣量，從源頭遏止異常排放。為確保系統的監測精準度，將每三個月進行一次調校，持續精進自主管理效能。
生管處長柯宏黛表示，台中市東海及大甲殯儀館近六年平均每年火化量高達2.5萬具，殯葬需求持續成長。為回應市民對優質治喪環境的期望，市府近年不僅積極汰換老舊火化爐具與空污防制設備，有效提升火化效能並降低污染物排放，今年更進一步透過AI智慧科技，強化火化流程的即時監控與精準管理。這項雙軌並行的策略，旨在兼顧家屬需求、環境永續與城市健康發展。
這項總經費達100萬元的AI判煙系統，不僅是台中市在殯葬服務智慧化管理上的重要里程碑，更是市府將科技融入市政，積極提升空氣品質防制效能的具體行動。透過智慧化監控與管理，台中市期許能為市民提供一個安心、健康的治喪空間，並為環境保護樹立新標竿。
