「台中領鮮」電商平台輸入優惠碼享限量折扣 超值好康

「臺中領鮮」電商平台「臺中好橘」專區頁面。

由台中市農業局推動的「台中領鮮」電商平台活動—「台中領鮮購物節」正式登場！即日起凡至「台中好橘」電商平台購買商品，並於結帳時輸入優惠碼「1111」即可享有111元現金折扣，數量有限、送完為止。活動集結台中在地優質農特產品，讓民眾在雙11購物檔期中輕鬆選購，實際支持台中農業。

農業局表示，台中市農產物產豐饒、種類多樣，為讓消費者更深入認識在地優質農產，此次購物節活動特別設置「台中好橘」專區，除了集結本市各主要產區的柑橘優質相關產品外，也於專區中介紹柑橘品種與產期，讓民眾在選購香甜柑橘的同時，也能增進農業知識，體驗台中農業的多元魅力。

農業局說明，目前正值台中柑橘盛產期，果園中橙黃飽滿、香氣四溢的柑橘正陸續上市。台中主要柑橘產季自秋冬延續至翌年春季，其中椪柑從10月至翌年2月為盛產期，果皮金黃、果肉飽滿、酸甜適中，是冬季最受歡迎的鮮果之一；桶柑自12月至翌年4月陸續上市，汁多味甜，常作為年節贈禮首選；茂谷柑則自1月至4月為主要產期，融合柑橘香氣與橙類甜味，口感細緻，深受家庭喜愛。

農業局強調，透過「台中領鮮購物節」邀請大家即刻前往「台中領鮮」電商平台「台中好橘」專區(https://www.taiwanfarmersmall.com.tw/TCFreshest/products_activity.php?topage=1&cat=6），輸入優惠碼享折扣，把台中最新鮮的好味帶回家，一同品味當季最「鮮」的柑橘風采。