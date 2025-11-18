台中食安處人員再訪龍忠蛋行 業者嘆：毒又不是我放的

芬普尼蛋事件延燒，中市食安處人員18日再訪蛋行。（林弘笙攝）

彰化縣「文雅畜牧場」所生產的雞蛋日前被驗出含有超標農藥芬普尼，自11月5日起遭主管機關列入移動管制。台中市食安處10日稽查梧棲的龍忠蛋行，查獲2百籃共4萬顆蛋抽驗出芬普尼超標，約3萬顆已售出，林姓業者因此遭彰化地檢約談，17日訊後涉嫌違反食安法等罪，檢察官諭知20萬交保。蛋行18日僅半掩鐵門，開放民眾前來退費或換蛋。

業者無奈表示，毒又不是我放的，全心配合調查，事後一得知消息便立即著手追查外流蛋品，但由於客源廣泛，店家與散客多為直接上門購買，追查難度極高；蛋行仍盡力逐一詢問、回收，沒有擺爛，能追回的都努力追回。

18日現場維持低調處理流程，鐵門僅拉開一半，民眾若上門退換蛋，立即有人員出來協助。

台中市食安處人員下午再度來到龍忠蛋行，皆表示目前都還在調查當中，不方便回應，僅說今天來到蛋行是例行性稽查。

