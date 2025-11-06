台中飯店住一晚86元「能泡澡又附早餐」⋯是真的！業者苦笑：別再問了

花蓮觀光處發現有旅宿業者趁五月天11月演唱會期間哄抬房價。示意圖，取自Unsplash



近日有網友分享入住台中火車站附近的飯店，不僅附早餐、還有浴缸能泡澡，一晚竟只要86元，讓不少網友驚呼「真的假的？」飯店員工出面證實「確有此事」，不過是因為網路優惠價「少打一個0」，業者只好認賠，由於消息曝光引發詢問，業者也苦笑喊話：「別再問了！」

臉書社團「好想住飯店好康‧踩雷不藏私」最近有人PO文分享，入住一晚86元的超值飯店，房間不僅有浴缸可泡澡放鬆，隔天還附早餐，地點鄰近台中火車站，且「房間給的還行」。貼文曝光後引發網友熱議，直呼「真的假的？」釣出另一名網友分享，自己也訂到86元的住宿。

網友紛紛留言說：「超佛心」、「這種價格會讓國旅再興盛」，也紛紛好奇原PO是如何訂到的，隨即真相曝光，一名疑似為飯店員工留言解釋，該飯店標準雙人房平日為1272元，網路優惠價是860元，上網時卻「少打一個0」，誤填成86元，才發生這起烏龍。

據《聯合新聞網》、《東森新聞》報導，台中市觀旅局表示，這家飯店位在台中市中區一棟大樓的6至12樓，業者表示，因網站前台輸入價格時少打一個0，系統已同步串接至各訂房平台，當時已有兩位旅客完成訂房，業者只好認賠，同時強調「沒有百元住宿」，促銷價已經夠優惠，消息曝光後太多人打來詢問，喊話大家「別再問了」。

