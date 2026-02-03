台中飯店業西洋情人節比浪漫 愛心抱枕、字母燈還有沉浸式餐桌饗宴

台中五星飯店西洋情人節比浪漫，福華大飯店以熾愛為主題，房內還佈置愛心抱枕與字母燈。（圖：台中福華大飯店提供）

2月14日西洋情人節，春節連假第一天，飯店業推出各式浪漫專案，台中福華大飯店以熾愛為主題，房內還佈置愛心抱枕與字母燈。日月千禧酒店情人節套餐，特別融入情書、愛心印記，呈現戀愛滋味。臺中勤美洲際酒店更從午後甜點、下午茶，到夜晚各具情境的餐桌饗宴，打造沉浸式西洋情人節，感受屬於兩人的專屬節奏。

五星飯店西洋情人節愛的表現，不再只是單一夜晚的浪漫，而是被細緻鋪陳在一整天的時光中，臺中勤美洲際酒店從2月13日至15日，以旗下多間風格鮮明的餐廳，從午後甜點、下午茶，到夜晚各具情境的餐桌饗宴，打造一場沉浸式西洋情人節體驗，以情人節限定蛋糕為例，外型宛如一封專屬戀人的信箋，其上特別放置一封以巧克力書寫的情書，讓心意被具象化，成為戀人間最優雅甜蜜的情感傳遞。

台中福華大飯店則推出「熾愛」雙人套餐，結合《心動2026》住房專案，讓情人們把浪漫住進回憶裡，即日起至3月15日，從一口甜點、一桌饗宴到一夜浪漫，讓愛意在餐桌悄然燃起，情人節主題客房住宿一晚，房內佈置愛心抱枕與字母燈，浪漫甜美，還有草莓午茶組，情侶拍立得兌換券，留下專屬甜蜜瞬間。

台中五星飯店西洋情人節比浪漫，日月千禧酒店以美饌佳餚結合愛的信號。（圖：日月千禧酒店提供）

台中金典酒店情人雙人套餐，除了呈現美味，更送上浪漫，限定畫盤蛋糕，感動情人。台中日月千禧酒店西洋的情人節饗宴，則以美饌佳餚結合愛的信號，除選用生蠔、帝王蟹、路其鴨肝、日本A5和牛等頂級食材，融入情書、愛心印記等浪漫元素，呈現戀愛般的美好滋味。春節前，台中飯店業邀戀人們先共度甜蜜的西洋情人節，歡喜迎新年。（寇世菁報導）