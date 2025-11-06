台中飯店睡1晚86元！旅客驚「真的可入住」 全場愣：國旅要復活了

一名網友發現台中一家飯店住一晚只要86元。示意圖／翻攝自Pixabay

國旅變便宜？一名網友在臉書社團「好想住飯店 好康‧踩雷不藏私」中發布貼文，分享台中市中區一家飯店住一晚只要86元，且地點離台中車站很近，隔天還有早餐可以吃。消息曝光後，讓不少網友感到震驚。對此，業者回應，在輸入價格時少打一個0，價格才從860元變成86元。

一名網友在臉書社團「好想住飯店 好康‧踩雷不藏私」中發布貼文，分享一間在台中市中區的飯店，他出示飯店照片、刷卡紀錄，表示這間飯店一晚金額為86元，且地點離台中車站很近，隔天還有早餐可以吃，「浴缸可泡澡，房間給的還行」。

消息曝光後，引發網友熱議，不少人紛紛詢問該怎麼訂到這種價格，也有人笑說這個價格太便宜了，會讓國旅再興。對此，台中市觀旅局表示，這家飯店離台中車站很近，主打平價，在台中市中區一棟大樓的6至12樓。

旅館業者透露，因為前台在管理系統（PMS）輸入價格時失誤，原本要輸入860結果少打一個0，但是系統已經串接到平台，當時已經有2名旅客訂房，因此業者認賠依據86元的價格提供服務。根據《東森新聞》報導，旅館業者透露，後續已經改回860元，不過民眾將心得PO上網後，的確收到很多電話詢問，澄清說沒有百元住宿，因為原本的價格已經非常優惠。



