台中飯店開放圍爐年菜預訂 愛心公益助弱勢家庭

（中央社記者郝雪卿台中10日電）年關將屆，台中市多家飯店及餐廳今天宣布，圍爐年菜開放預訂，提早預訂還有早鳥優惠，也有業者推出愛的年菜，募集經費幫助弱勢家庭，希望弱勢家庭也能享用豐盛年菜。

台中長榮桂冠酒店今天發布新聞稿表示，今年以「有你，我很幸福」為主軸的「愛的年菜及全年加菜金圓夢計畫」，募集經費幫助共223戶身心障礙且弱勢家庭，希望讓辛苦1年的弱勢家庭可以停下腳步，享用由社會大眾、企業為他們所準備的優質年菜，一套5道年菜新台幣2200元，除了可以捐款整套，也歡迎小額捐款給慢飛家族。

台中李方艾美酒店今年推出限量年菜「開運金湯」，中餐行政主廚陳銘德表示，為了呈現更多台中在地特色，特別加入台中特有的「麻薏」製成的雲吞融入金湯，湯底則是以上等土雞與滋補日月魚慢火細熬數小時，讓「開運金湯」多了儀式感與地方文化深度，即日起到明年1月15日預購可享85折。

李方艾美酒店總經理吳宏一說，大年初一、大年初三到初六期間，特別推出「小家庭桌菜」與「樂美饗宴套餐」等兩款方案，提供小家庭的聚餐選擇，讓民眾在新春期間，也能輕鬆來場豐盛的團圓饗宴。

台中林酒店行銷公關羅佩珊表示，林酒店每年除夕都吸引逾3000名賓客同慶，早在6月份就有消費者詢問，從開放預訂除夕圍爐以來，到目前已達9成，其中老顧客達7成，現場除安排知名樂團演出，還可以參加抽獎，獎品有市價萬元住宿券、自助餐券等。

米其林推薦餐廳膳馨餐飲集團也宣布，春節年菜正式開放預訂，旗下品牌「馨苑小料理」也將於1月在北屯區松竹商圈展開全新旗艦店試營運，結合台菜與咖啡館元素，開幕前推出會員限定招募禮遇，包括免費暖心燉湯、365天咖啡免費贈送。（編輯：龍柏安）1141210