台中飯店離譜規定！雙人房第二張床竟「封印」要加錢才能睡

國內旅遊住宿爭議再添一樁。一名網友2月3日在社群平台Threads轉發照片，揭露台中某飯店的離譜規定。照片顯示，該飯店房間內的床上放置一張告示，內容寫明「親愛的貴賓您好，由於您預訂的房型為雙人房，故僅提供一張雙人床使用。如需使用這張床，需額外付費（請洽櫃台），感謝您的配合。」

根據現場照片研判，該房間實際配置了兩張床，但飯店卻限制房客僅能使用其中一張。原PO質疑，若不能使用第二張床，為何還要擺放在房間內，並憂慮床單是否會原封不動留給下一位客人，衍生清潔衛生疑慮。

此事件曝光後立即在網路引發熱烈討論。大批網友對飯店做法表示不滿，認為規定相當荒謬。有網友批評「這就跟上餐廳沒點菜，卻上一盤菜，跟你說動筷會收費一樣」、「國旅真的沒有下限」、「可以叫他們把那張床搬走嗎」。部分網友更直言，若訂雙人房卻被安排到有兩張床的房型，理應視為升等服務，而非限制使用空間。

針對此爭議，有自稱飯店從業人員的網友分析，可能是線上訂房平台超賣雙人房，業者臨時將客人安排進家庭房或四人房，才會出現限用一床的情況。也有業內人士指出，部分飯店為節省清潔成本，會要求動用第二張床需另行付費，但此類規定應在訂房時明確告知消費者。

記者實際向該台中飯店求證，但業者表示主管目前無法回應此事。不過有部分民眾表示，這種情況在其他旅館也曾發生，雖然並非普遍現象，但確實影響住宿體驗。有受訪民眾表示，若遇到這種情況，下次就不會再入住該飯店。

消保專家建議，若房型或使用規範與訂房內容不符，業者應事前清楚說明，否則恐涉及消費爭議。民眾入住時若對房型限制有疑慮，應立即向櫃檯反映，必要時可向消保官申訴，保障自身權益。此事件再次凸顯國內旅遊住宿價格與服務品質的爭議，也讓消費者對國旅的信心受到影響。

